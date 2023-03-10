Infinix, tüm senaryolarda kullanıcılara esnek, güvenli ve akıllı hızlı şarj deneyimleri sunan All-Round FastCharge çözümü adını verdiği 260W FastCharge ve 110W Kablosuz FastCharge özelliklerini resmi olarak tanıttı. Firma Apple’ın 20W hızlı şarjına resmen tokat gibi bir cevap veriyor diyebiliriz. Şirket, 260W Çok Yönlü FastCharge’ın 4400mAh bataryaya sahip bir telefonu 1 dakikada %25’e kadar şarj edebildiğini ve yalnızca 7,5 dakikada %1-100 şarjı tamamlayabildiğini söyledi.

Şarj mimarisi, güç gereksinimlerini akıllıca belirleyen ve çalışması için gereken şarj pompası sayısını tahsis eden 4 pompalı akıllı devre tasarımını ve yüksek şarj dönüştürme verimliliği sağlayan çok elektrotlu pabuç yapısına sahip yükseltilmiş 12C yüksek hızlı 4400 mAh pili kullanıyor. Firma pil dayanıklılığını artırırken %98,5’e kadar, pilin 1.000 döngüden sonra enerjisinin %90’ından fazlasını koruduğunu söyledi.

Şarj cihazı, yüksek güç yoğunluğuna, küçük boyuta, daha akıllı ve güvenli şarj kontrolüne ve daha geniş bir şarj edilebilir ürün yelpazesine sahip üçlü GaN malzeme PFC + AHB yenilikçi devre mimarisi kullanıyor.

Şarj kablosu, yeni arayüz yapısı tasarımı ile Emarker tanımlama çipini uyarlar. Şirket, bu kablonun 13A’ya kadar akım taşıyabileceğini ve Infinix’in özelleştirilmiş hızlı şarj protokolüyle birleştirildiğinde 260W yüksek güçlü aşırı hızlı şarjın mümkün olduğunu garanti ettiğini söyledi.

110W Kablosuz Çok Yönlü FastCharge, bir cihazı 16 dakikada %100 şarj edebilir. Geleneksel tasarımlardan daha az bobine ve aynı alanda daha geniş bobinlere sahip özel yapım küçük duyarlı bobinler kullanan Infinix, geleneksel mimari sınırlamaların üstesinden geldiğini, bobin iç direncini azalttığını ve ardından telefonun sıcaklık artışını düşürdüğünü, tepe güç şarj süresini artırdığını söyledi. ve kablosuz şarj verimliliğini artırıyor.

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Özel yapım 110W kablosuz şarj cihazı, hem dikey hem de yatay şarj için çift bobin tasarımına sahip. Şarj istasyonu ayrıca, tipik olarak yüksek ısı alanlarında ısı dağıtım verimliliğini artıran, sessiz hava soğutması için tabanda bir fan kullanıyor.

Infinix, hızlı, esnek, akıllı ve güvenli All-Round FastCharge adlı yenilikçi bir şarj çözümü geliştirdiğini söyledi. Tüketicinin tüm ihtiyaçlarını karşılayan sorunsuz ve kullanışlı bir şarj deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bu çözüm, hem kablolu hem de kablosuz hızlı şarjın yanı sıra ters şarj, baypas şarj ve çoklu protokol şarjı sunuyor. Ayrıca Kablolu ve kablosuz çift hızlı şarj ile bu, hareket halindeyken üstün şarj deneyimi vaat ediyor.

PD 3.0 dahil olmak üzere birden çok hızlı şarj protokolüyle uyumlu ve pil ömrünü uzatmak ve ısıyı azaltmak için gece şarjı ve baypas şarjı gibi akıllı şarj ve izleme özelliklerine de sahip. Güvenlik açısından Infinix, çözümünün aşırı ortamlarda bile güvenli çalışmayı sağlayan 140’tan fazla koruma mekanizması ve 20’den fazla sıcaklık sensörü içerdiğini söylüyor.