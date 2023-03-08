2022 yılında birçok marka tarafından piyasaya sayısız modelde telefon tüketicilerin beğenisine sunuldu. Büyük bir araştırma şirketin olan Counterpoint tarafından 2022 yılında en çok satılan 10 telefon listenmiş oldu. Peki bu listede hangi telefonlar var? Hangi markaların hangi modelleri listede kendine yer buldu? Ayrıca araştırma şirketi, her bir telefonun hangi aylarda en çok sattığını da raporda belirtmiş.

Peki siz bu 10 telefonlardan herhangi birini kullanıyor musunuz? Apple’ın bu listede birçok telefonuyla yer almasını nasıl yorumluyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.

Rapora göz atmak için: https://www.counterpointresearch.com/top-smartphones-global-2022/

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