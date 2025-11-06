Yeni yıla sayılı haftalar kala IMEI kayıt ücreti yeniden gündemde. Her yıl Yeniden Değerleme Oranı üzerinden belirlenen bu ücret, 2026 için beklenenden daha düşük artabilir. Peki bu durum vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Hükümet cephesinden gelen son açıklama, zam oranlarında esneklik olabileceğini gösteriyor.

IMEI kayıt ücreti ve vergi zam oranı düşebilir! Bakan açıkladı

IMEI ücretleri, trafik cezaları, pasaport harçları ve vergi kalemleri her yıl Yeniden Değerleme Oranı üzerinden güncelleniyor. TÜİK’in açıkladığı Ekim ayı ÜFE verisi bu oranı yüzde 25,49 olarak belirledi. Normal şartlarda bu, 1 Ocak 2026 itibarıyla aynı oranda zam yapılacağı anlamına geliyor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl bir istisna olabileceğini duyurdu.

Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi. 2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a indi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama… pic.twitter.com/wwYTzhTHS0 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 3, 2025

Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bütçe imkânları çerçevesinde, 2026 yılı vergi ve harç artışlarının Yeniden Değerleme Oranı’ndan daha düşük düzeyde tutulması gündemimizde” ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, IMEI kayıt ücretleri, vergiler ve harçlar için olası bir zam oranı düşüşü sinyali olarak yorumlandı.

İlginizi Çekebilir: 2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte yeni yılda telefon kaydettirme ücreti

Kasım ayı sonunda Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğ ile 2026’da geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı kesinleşecek. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken nokta, olası bir indirimin yalnızca Yeniden Değerleme Oranı üzerinden yapılacak olması. Yani ücretler tamamen sabitlenmeyecek, sadece artış oranı makul seviyelere çekilebilecek.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? IMEI kayıt ücretlerinde yapılacak olası indirim yeterli olur mu, yoksa daha köklü bir düzenleme mi gerekiyor? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!