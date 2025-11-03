Galaxy S26 serisi, 2026’ya damga vuracak gibi görünüyor. Samsung’un “AI destekli yeni nesil akıllı telefon” vizyonunun ilk adımı olarak tanımlanan bu aile, artık sadece donanımıyla değil, yapay zekâ kabiliyetleriyle de fark yaratmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce Galaxy S26, Galaxy S26 Plus ve Galaxy S26 Ultra özellikleri sızdırıldı ve her biri kendi segmentinde dikkat çekici bir rol oynayacak gibi duruyor.

Galaxy S26: Kompakt amiral gemisi

Serinin temel modeli olan Galaxy S26, “küçük ama güçlü” anlayışını temsil ediyor. 6.3 inçlik QHD M14 OLED ekranı, Samsung’un yeni nesil panel teknolojisini getiriyor. Bu ekran, yalnızca renk doğruluğu değil, enerji verimliliği konusunda da M13 panellere göre belirgin bir fark yaratacak. 120 Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık değeriyle HDR10+ içeriklerde sinema kalitesinde görüntüler sunacak.

Kamera tarafında Samsung bu kez sadece megapiksel değil, sensör boyutuna da odaklanmış. Ana kamera, 1/1.3 inç veya 1/1.56 inç sensör boyutuna sahip yeni bir 50 MP modül ile geliyor. Bu sensör, düşük ışıkta daha fazla detay yakalayabiliyor. Yanında 50 MP ultra geniş açı lens ve 12 MP 3x telefoto kamera yer alıyor. 1/2.55 inçlik bu telefoto sensör, zoom kalitesinde ciddi bir sıçrama anlamına geliyor.

Performans kısmında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci öne çıkıyor. Samsung’un bazı bölgelerde yine Exynos 2600’ü kullanması bekleniyor. Büyük ihtimalle Türkiye ve Avrupa ülkelerinde Exynos işlemciyi göreceğiz.

Cihazın 4.200 – 4.300 mAh aralığında bir batarya taşıdığı, bu bataryanın yeni nesil “stacked cell” teknolojisi sayesinde daha kompakt bir alana sığdırıldığı belirtiliyor. Ancak yine silikon karbon batarya gibi bir teknoloji görmeyeceğimizi söyleyebiliriz.

Kısacası Galaxy S26, kompakt tasarım sever kullanıcılar için güçlü bir performans, yüksek ekran kalitesi ve yeni nesil kamera deneyimini tek elde buluşturacak.

Galaxy S26 Plus modeli S26 Edge’in yerini alabilir

Galaxy S26 Plus, serinin “denge noktası” olacak gibi görünüyor. 6.7 inçlik OHD M14 OLED ekran, hem geniş hem de keskin bir görüntü deneyimi sunuyor. Samsung’un M14 paneli, önceki M13 ekranlara kıyasla %20 daha parlak ve %15 daha verimli. Bu, dış mekan kullanımında fark edilir bir avantaj sağlıyor.

Kamera dizilimi yine 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı ve 12 MP 3x telefoto lensten oluşuyor. Ancak bu sefer ana kamerada bir sensör yenilemesi olacak. Ana sensörün mevcuttaki sensöre göre daha büyük olan 1/1.3 inç boyutu sayesinde daha fazla ışık toplaması, portre ve düşük ışık fotoğraflarını ciddi biçimde geliştirecek. Video tarafında 8K 30 FPS ve 4K 120 FPS destekleri bekleniyor.

Gücünü yine Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten alacak cihaz, bölgesel olarak Exynos 2600 varyantına da sahip olabilir. 4.900 mAh batarya kapasitesi, 45W hızlı şarj desteğiyle birleşiyor. Ayrıca cihazın kablosuz şarj yetenekleri 15W seviyesine çıkarılmış durumda. Plus model, hem profesyonel kullanıcıya hem de günlük kullanıcılara hitap eden bir “denge modeli” olarak öne çıkıyor.

Galaxy AI yapay zeka sistemi, cihazın kamera optimizasyonu, metin özetleme ve konuşma çevirisi gibi işlemleri tamamen cihaz içinde yapmasını sağlıyor. Yani Samsung artık sadece donanım değil, yazılım zekâsını da ön plana çıkarıyor.

Galaxy S26 Ultra iPhone 18 Pro katili olacak

Galaxy S26 Ultra, serinin zirvesinde yer alan “her şeyi en iyisiyle isteyenler” için geliştirildi. 6.9 inçlik QHD M14 OLED ekran, yeni Privacy Screen özelliğiyle geliyor. Bu teknoloji, ekranın belirli açılarda görünürlüğünü kısıtlayarak gizlilik koruması sağlıyor özellikle iş odaklı kullanıcılar için bu büyük bir yenilik.

Kamera tarafında Samsung adeta gövde gösterisi yapıyor. Yeni 200 MP ana sensör, gelişmiş gece modu ve yapay zekâ tabanlı HDR motoruyla donatılmış. Yanında 50 MP ultra geniş açı sensör ve 50 MP 5x telefoto lens bulunuyor. Ayrıca 3x zoom için 12 MP 1/2.55 inç sensör veya yeni nesil 50 MP 3x modül olmak üzere iki alternatif test ediliyor.

Bu kombinasyon, Galaxy S26 Ultra’yı mobil fotoğrafçılıkta yeni bir seviyeye taşıyacak. Görüntü işleme tarafında yapay zekâ destekli renk düzeltme, gürültü azaltma ve sahne tanıma sistemi mevcut.

Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden alan cihaz, bazı bölgelerde Exynos 2600 varyantıyla gelebilir. Samsung, Ultra modelde soğutma sistemini yenileyerek “Vapor Cooling Chamber 4.0” teknolojisini entegre ediyor. Bu sayede oyun ve 8K video kayıt gibi ağır işlemlerde ısı kontrolü sağlanıyor. 5.000 mAh batarya, 65W hızlı şarj desteğiyle donatılmış.

Elbette serinin en ayırt edici unsuru olan S-Pen desteği yine mevcut ve artık yapay zekâ tabanlı el yazısı tanıma özelliğiyle geliyor. Galaxy S26 Ultra, sadece bir akıllı telefon değil; Samsung’un “AI dönemi” vizyonunun somut bir temsilcisi olacak.

Bütün bu cihazların ne zaman çıkacağını merak eden kullanıcılarımızı aşağıdaki haberimizi okumaya davet ediyoruz.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S26 çıkış tarihi sızdı! Samsung S26 ne zaman çıkacak?

Peki sizce Galaxy S26 serisi, yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve AI odaklı sistemiyle yılın en güçlü telefonu olabilir mi?