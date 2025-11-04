Türkiye’de 5G teknolojisinin 2026 yılı itibarıyla aktif hale gelmesiyle birlikte, kullanıcılar artık hangi telefonların bu yeni nesil bağlantıyı desteklediğini merak etmeye başladı. Apple tarafında ise son yıllarda çıkan neredeyse tüm modeller 5G desteğine sahip. Peki hangi iPhone 5G destekliyor? İşte güncel 5G destekli iPhone modelleri listesi.

5G destekli iPhone modelleri hangileri?

5G destekli iPhone modellerini aşağıda sizler için derledik. 5G Türkiye’ye geldiğinde, bu iPhone modellerini kullananlar ülkemizde 5G hızlarından yararlanabilecek.

İşte 5G iPhone modelleri listesi:

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Plus

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 17 Serisi

iPhone 17 serisi, daha ince çerçeveli yeni ekran tasarımı, geliştirilmiş kamera sensörleri ve A19 işlemcisiyle tanıtıldı. Seriye eklenen iPhone Air modeli, daha hafif kasasıyla fark yarattı. Tüm modellerde enerji verimliliği artırılırken, pil performansı da önemli ölçüde iyileştirildi.

iPhone 16 Serisi

iPhone 16 serisi, Pro modellerinde yeni “Capture Button” tuşu, geliştirilmiş termal yapı ve daha büyük sensörlerle dikkat çekti. A18 işlemcisiyle performans artışı sağlanırken, ekran parlaklığı ve renk doğruluğu da önceki nesle göre daha iyi hale getirildi.

iPhone 15 Serisi

iPhone 15 serisi, USB-C bağlantısına geçiş yapan ilk iPhone ailesi oldu. Pro ve Pro Max modellerinde titanyum kasa kullanıldı, A17 işlemcisi oyun performansında belirgin bir fark yarattı. Dynamic Island tüm modellere yayılırken, kamera tarafında özellikle yakın çekim kalitesi geliştirildi.

iPhone 14 Serisi

iPhone 14 serisi, yeni güvenlik özellikleri olan Çarpışma Algılama ve Uydu Üzerinden Acil SOS fonksiyonlarını tanıttı. Pro modellerde Always-On ekran ve Dynamic Island tasarımı öne çıktı. A16 işlemcisiyle fotoğraf işleme hızında gözle görülür iyileştirme sağlandı.

iPhone 13 Serisi

iPhone 13 serisi, daha büyük sensörlere sahip çift kamera sistemi ve uzun pil ömrüyle dikkat çekti. A15 Bionic işlemcisi yüksek verimlilik sunarken, “Cinematic Mode” özelliğiyle video deneyimi geliştirilmişti. Tasarım olarak iPhone 12’ye benzer bir çizgideydi.

iPhone 12 Serisi

iPhone 12 serisi, keskin kenarlı yeni kasa tasarımı ve OLED ekranların tüm modellere yayılmasıyla öne çıktı. A14 işlemcisiyle performans artışı sağlandı ve MagSafe manyetik aksesuar sistemi ilk kez bu seride tanıtıldı. Renk seçenekleri de önceki nesillere göre çeşitlendirildi. Bu modeller ilk 5G destekli iPhone serisi olma özelliğini de taşıyor.

5G Türkiye’de ne durumda?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın planlamasına göre, 5G altyapısı Türkiye’de 2026 yılı itibarıyla kademeli olarak aktif hale gelecek. Bu gelişmeyle birlikte, 2020 sonrasında piyasaya çıkan iPhone modellerinin tamamı 5G hızlarını destekleyebilecek. Özellikle iPhone 12 serisinden itibaren Apple, tüm yeni cihazlarında 5G modemleri standart hale getirmiş durumda.

Tabi ki yeni çıkan modellerde kullanılan modeller daha yüksek 5G hızları ve daha fazla frekans desteğine sahip olabilse de, en azından iPhone 12 ve üstü telefon kullananlar, 5G teknolojisini kullanabilecek.

İlginizi Çekebilir: 5G için tarih belli oldu! Ne zaman gelecek?

Peki siz hangi iPhone modeliyle 5G’ye geçiş yapmayı planlıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.