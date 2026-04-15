Türkiye mobil teknoloji pazarında yerli üretimin ağırlığı her geçen gün hissedilir bir seviyeye ulaşıyor. Özellikle son yıllarda küresel markaların Türkiye’de kurduğu üretim tesisleri, pazarın genel yapısını kökten değiştiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından paylaşılan son veriler, bu yerelleşme hamlesinin boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, Türkiye’de kullanılan telefonların ne kadarı aslında yerli üretim bandından çıkıyor?

Mobil cihaz pazarında yerli üretim atağı ve IMEI kaydı istatistikleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesindeki Mobil Cihaz Kayıt Sistemi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz yıl içinde Türkiye genelinde toplam 16 milyon 921 bin 282 cihaz için IMEI kaydı yapıldığını bildirdi. Bu rakamlar pazarın büyüklüğünü gösterirken, üretim kanalları arasındaki dengenin de yerli lehine değiştiği göz çarpıyor.

Söz konusu cihazların 11 milyon 373 bin 532 adedi ithalat kanalıyla ülkeye giriş yaparken, Türkiye sınırları içerisinde üretilen cihaz sayısı ise 5 milyon 476 bin 547 olarak kayıtlara geçti. Yolcu beraberinde getirilen cihazların sayısı ise 71 bin 203 seviyesinde kaldı. Bu veriler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen süreçlerin dijitalleşmesiyle çok daha şeffaf bir hal alıyor.

Akıllı telefon özelinde bakıldığında, yerli üretimin payı çok daha çarpıcı bir seviyede seyrediyor. Toplamda 11 milyon 683 bin 195 adet akıllı telefonun IMEI kaydı süreci tamamlandı. Bu cihazların 6 milyon 341 bin 391’i dışarıdan getirilirken, tam 5 milyon 270 bin 601 adedi Türkiye’de imal edildi. Yani akıllı telefon pazarında neredeyse her iki cihazdan birinin yerli üretim bandından çıkması, pazarın dinamiklerini değiştiren bir gelişme olarak kabul görüyor.

Pazarda en çok tercih edilen markalar arasında Samsung ve Apple ilk sıralardaki yerini koruyor. Ancak listede Redmi, Oppo, Tecno, Reeder, Infinix, Realme ve TCL gibi markaların da yer alması, rekabetin ne kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını kanıtlıyor. Özellikle giriş ve orta segment modellerin yerli üretim bandından çıkması, kullanıcıların bu teknolojik ürünlere daha kolay erişmesine olanak tanıyor.

Bakan Uraloğlu, yurt dışından getirilen cihazların 120 gün içinde kaydedilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. IMEI kaydı işlemi için kişiye ait pasaportun son 3 yıl içinde başka bir kayıt işleminde kullanılmamış olması şartı aranıyor. Kullanıcılar e-Devlet kapısı üzerinden bu başvuruları hızlıca yapabiliyor. Geçen yıl genelinde sisteme dahil olan toplam IMEI kaydı sayısı ise 29 milyon 747 bin 29 seviyesine kadar yükseldi.

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kaydı yapılan mobil cihazların 6 milyon 341 bin 391 adedi ithalat, 5 milyon 270 bin 601 adedi imalat yoluyla kaydedildi.” Bu veriler, Türkiye’nin teknoloji üretim üssü olma yolundaki hedeflerine katkı sunan bir tabloyu yansıtıyor. Yerli üretimin artması, sadece ekonomik verileri değil, aynı zamanda teknik servis ve ekosistem gelişimini de doğrudan etkiliyor.

IMEI nedir?

IMEI, her bir mobil cihazın dünyada benzersiz olmasını sağlayan 15 haneli bir kimlik numarasıdır. Bu numara sayesinde cihazların ağ üzerindeki meşruiyeti kontrol edilirken, çalınma veya kaçak kullanım gibi durumlarda cihazın iletişime kapatılması sağlanır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Akıllı telefon satın alırken Türkiye'de üretilmiş olması kararınızı ne kadar etkiliyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.