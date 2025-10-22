One UI 8 bekleyen milyonlarca Samsung kullanıcısı için sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki One UI 8 neden durduruldu? Hangi modeller etkileniyor? Samsung’un bu kararı Türkiye’deki Galaxy sahiplerini nasıl etkileyecek? Android 16 tabanlı yeni arayüz heyecanla beklenirken yaşanan bu duraklamanın arkasında ne var?

Samsung One UI 8 güncellemesini durdurdu!

One UI 8 dağıtımı kısa bir süre önce başlamışken, Samsung güncellemeyi beklenmedik bir şekilde durdurdu. Şirketin Galaxy S25, Galaxy S24 ve Galaxy S23 serileriyle birlikte Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinde dağıtımı geçici olarak askıya aldığı bildirildi. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, kullanıcıların tahminine göre bu duraklamanın nedeni batarya performansındaki beklenmedik sorunlar olabilir.

One UI 8 dağıtımının durdurulmasıyla birlikte, bazı bölgelerde Galaxy S23 kullanıcıları güncellemeyi indiremiyor. SammyGuru tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galaxy S22 modelleri için süreç kısmen yeniden başlatılmış durumda. Yani bazı kullanıcılar güncellemeyi alabiliyor, bazıları ise hala bekleme konumunda.

Geçmişte de benzer bir tablo yaşanmıştı. Samsung, One UI 7 güncellemesini de lansmandan yalnızca bir hafta sonra geçici olarak durdurmuştu. Şirketin yazılım ekibi o dönemde bazı hata düzeltmelerini tamamladıktan sonra güncellemeyi yeniden yayınlamıştı. Dolayısıyla, Samsung Android 16 için de benzer bir süreç yaşanabilir.

Öte yandan, Galaxy M55 modeline gelen One UI 8 güncellemesinin de geçici olarak askıya alındığı, Galaxy Z Fold SE modelinde ise kısa süreli bir duraklamadan sonra sürecin yeniden başladığı bildirildi. Henüz Türkiye’de One UI güncellemesinin ne zaman tekrar aktif hale geleceği kesinleşmiş değil, ancak test sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden sunulması bekleniyor.

Güncellemenin görsel tarafında da dikkat çekici yenilikler bulunuyor. One UI 8, sadeleştirilmiş bir tasarım, gelişmiş animasyon akışları ve Android 16 sunduğu yeni güvenlik altyapısıyla birleşiyor. Özellikle bildirim ekranı ve hızlı ayarlar menüsü daha modern ve kullanıcı dostu bir hale getirilmiş. Samsung, bu değişikliklerle One UI deneyimini sadece performans değil, estetik açıdan da güçlendirmeyi hedefliyor.

