Forza Horizon 4 ne zaman kalkacak sorusu çok sık soruluyor. Forza Horizon 4 mağazadan ne zaman kalkacak diye merak edenler bu sorunun yanıtını arıyor. Forza Horizon 4 yakında mağazadan kalkacağı için devasa indirime girdi. Forza Horizon 4 Steam mağazasından kalkmadan hemen önce dolar bazında bile bedava denebilecek fiyatıyla satışta. İşte Forza Horizon 4 ne zaman kalkacak sorusunun cevabı ve güncel fiyatı.

Forza Horizon 4 Ne Zaman Kalkacak?

İlk olarak hemen lafı uzatmadan Forza Horizon 4 ne zaman kalkacak sorusuna cevap verelim. Popüler yarış oyunu Forza Horizon 4, 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren Microsoft Store ve Steam dahil olmak üzere dijital platformlardan kaldırılacak.

Forza Horizon 4 ne zaman kalkacak sorusu ile ilgili bu gelişmeler oyuncuları üzdü. Oyunun ve ek içeriklerin lisans anlaşmaları nedeniyle artık çevrimiçi olarak satın alınamayacağı açıklandı. Forza Horizon ekibi bu duyuruyla oyunculara büyük bir şaşkınlık yaşattı.

Forza Horizon 4 ne zaman kalkacak sorusuna cevap verdik. Peki bu tarihten sonra oyun oynanamayacak mı? Oyunu kütüphanesine eklemiş olan oyuncular, istedikleri zaman oyuna yeniden erişebilecekler. Oyunun sunucuları kapatılmayacak.

Ancak etkinlikler için sona gelinmiş durumda. 25 Temmuz’da başlayacak olan 77. Seri, Forza Horizon 4 için son festival çalma listesi olacak ve 22 Ağustos’ta sona erecek. Bu tarihten sonra oyuncular, Festival Oynatma Listesine sadece geçmişini görüntülemek için erişebilecekler. Oyun başlatıldığında, oyuncular Festival Sitesi ekranına yönlendirilecekler.

22 Ağustos’tan sonra yeni festival çalma listeleri sona erse de, günlük ve haftalık mücadelelere Forza Etkinlikleri ekranından erişim devam edecek. Bu mücadeleleri tamamlamak, oyunculara Forzathon Puanları kazandıracak ve bu puanlar Sahne Arkası Biletleri ile değiştirilebilecek. Sahne Arkası Geçiş Araçları listesi ise daha önce özel olan tüm araçlarla güncellenecek.

Oyuncular, oyun içinde değişen mevsimleri (İlkbahar, Sonbahar, Kış ve Yaz) deneyimlemeye devam edecekler ve bu mevsimlerle ilgili başarılar açılabilir olmaya devam edecek.

Forza Horizon 4 Steam Fiyatı Ne Kadar? (2024 – Güncel)

Forza Horizon 4 Steam fiyatı ne kadar sorusu da bu aşamada çok sık soruluyor. Forza Horizon 4 ne zaman kalkacak sorusunun cevap bulmasıyla beraber, Forza 4 Steam fiyatı düştü.

Forza Horizon 4 Steam‘de şu anda %80’lik büyük bir indirimle satılıyor. Oyunun Standart sürümünün fiyatı ise yalnızca 3.99 dolar, yani yaklaşık 130 TL. Ayrıca, Xbox Store’da 14 Temmuz’da indirimlerin başlaması planlanıyor. Oyunun DLC’si ise satıştan kaldırılmış durumda. Yalnızca Standart, Deluxe ve Ultimate sürümleri 15 Aralık’a kadar satın alınabilecek.

15 Aralık’tan sonra Forza Horizon 4 Xbox Game Pass’ten kaldırılacak. Ancak oyuna sahip olan oyuncular, çevrimdışı, çevrimiçi ve çok oyunculu özellikler dahil olmak üzere oyunu indirip oynamaya devam edebilecekler. Fiziksel kopyalar da çalışmaya ve çevrimiçi özelliklere erişmeye devam edecek.

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Oyuncular için, Forza Horizon 4 ne zaman kalkacak sorusunun yanıtı artık net. Son fırsatları kaçırmamak için oyuncuların acele etmeleri gerekecek. Özellikle Forza Horizon 4 indirim fırsatlarını değerlendirerek oyunu en uygun fiyatlarla satın almak mümkün.

Forza Horizon 4 Sistem Gereksinimleri Neler?

Forza Horizon 4 Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3-4170 ya da Intel Core i5-750

Intel Core i3-4170 ya da Intel Core i5-750 Bellek: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ya da AMD Radeon R7 250X

NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ya da AMD Radeon R7 250X Depolama:100 GB kullanılabilir alan

Forza Horizon 4 Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-3820

Intel Core i7-3820 Bellek: 12 GB

12 GB Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290X ya da AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290X ya da AMD Radeon RX 470 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Forza Horizon 4 daha devam etmeli miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!