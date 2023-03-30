NASA ve Boeing, Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı uçuşunu önümüzdeki ay gerçekleştirmeyi umuyordu, ancak görevin artık 21 Temmuz Cuma gününden önce gerçekleşmeyeceğini duyurdular.

Boeing’in web sitesinde yayınlanan açıklamada, “Starliner uzay aracının yapımı tamamlanmış olsa da, sistemin mürettebatlı ilk uçuşundan önce doğrulama ve onaylama çalışmalarını tamamlamak için ek süreye ihtiyaç var” denildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapılacak CST-100 Starliner uçuşunda NASA astronotları Suni Williams ve Barry Wilmore görev alacak ve ikili Florida’daki Cape Canaveral’dan United Launch Alliance Atlas V roketiyle fırlatılacak.

Yaklaşan görevin amacı, roketin fırlatılmasından iniş ve kurtarmaya kadar her şey dahil olmak üzere Starliner sisteminin uçtan uca yeteneklerini mürettebatla birlikte test etmektir.

Uzay ajansı çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Başarılı bir test uçuşunun ardından Boeing, sertifikasyon sonrası görevleri için operasyonel hazırlığı tamamlamak üzere çalışacak ve NASA, Starliner uzay aracını ve sistemlerini uzay istasyonuna düzenli, mürettebatlı görevler için sertifikalandırma sürecine başlayacak” dedi.

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Starliner’ın geliştirilmesinin ilk aşamaları sorunlarla doluydu ve Aralık 2019’daki ilk uçuşu bir dizi teknik sorun nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak uzun bir çalışmanın ardından, mürettebatsız bir Starliner geçen yıl mayıs ayında ISS ile başarılı bir şekilde kenetlendi ve yaklaşan mürettebatlı yolculuğun yolunu açtı. Her şey planlandığı gibi giderse NASA, SpaceX’in Crew Dragon kapsülüyle birlikte UUİ’ye gidip gelen astronotlar için ikinci bir mürettebat taşıma aracına sahip olacak.

Starliner’ın geliştirilmesi, NASA’nın onlarca yıllık deneyimini özel firmalar tarafından geliştirilen ve inşa edilen yeni teknolojiyle bir araya getirerek uzayın erişilebilirliğini artırmak için tasarlanmış bir kamu-özel girişimi olan NASA’nın Ticari Mürettebat Programının bir parçası olarak görülyor.