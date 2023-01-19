Chevrolet ilk elektrikli Corvette’i Chevrolet Corvette E-Ray‘i tanıttı. Araç 6.2 litre Small Block V8 ve bir elektrik motoruyla geliyor. Yeni Chevrolet Corvette E-Ray 646 beygir gücüne sahip ve 0’dan saatte 60 mil hıza sadece 2,5 saniyede ulaşabiliyor.

Mevsim ne olursa olsun, Corvette sahiplerinin her yere ulaşabileceği bir araç olarak geliştirilen yeni E-Ray – çıkarılabilir tavanlı coupe ve hardtop cabrio modellerde mevcut – sadece eAWD ile elde edilebilen yoğun düz hat performansı, her türlü hava koşulunda güven ve kendinden emin grand touring yetenekleriyle sürüş deneyimini geliştirmek için elektrifikasyonu kullanıyor.

E-Ray aynı zamanda iki ayrı tahrik sistemini bir araya getirerek doğal emişli V-8 gücü ile eAWD tarafından desteklenen elektrikli tepkisellik sağlayan tek spor otomobil olma özelliğini taşıyor.

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Chevrolet Başkan Yardımcısı Scott Bell, “Corvette 1953’ten bu yana Chevrolet için bir halo olmuştur” dedi. “E-Ray’in güven, lüks performans, sofistike ve stilin eşi benzeri görülmemiş karışımı, daha fazla insanın Corvette’i deneyimlemesi için yeni bir neden sunuyor.”

E-Ray, 2,5 saniyelik 0-60 mph süresiyle1 tarihteki en hızlı üretim Corvette’tir ve çeyrek mili 10,5 saniyede ulaşıyor.

Corvette baş mühendisi Tadge Juechter, “Corvette’ler arka yollarda ve pistlerde heyecan verici bir sürüş deneyimi sunmalı ve E-Ray bunu başarıyor.” dedi. Elektrifikasyon teknolojisi her koşulda kontrol hissini artırıyor ve beklenmedik derecede bir soğukkanlılık katıyor.