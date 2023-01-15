Shelby American, Carroll Shelby‘nin yaklaşan 100. doğum gününü kutlamak üzere sınırlı sayıda üretilen yeni Carroll Shelby Centennial Edition Mustang‘i piyasaya sürdü.

Shelby American, 2023 Carroll Shelby Centennial Edition Mustang olarak adlandırılan bu özel sürümü sınırlı sayıda sunuyor. Bununla birlikte, yükseltmeler performansa özel değildir, çünkü bu model, imzalı siyah Stetson şapkası ve Shelby ekibi tarafından yayınlanan Shelby Centennial kitabı gibi ayrıcalığını işaretlemek için çeşitli Centennial ayrıntılarını içeriyor.

Otomobil 2023 Mustang GT’yi temel alıyor ve Shelby ızgarası, genişletilmiş ön kanatlar, büyük arka kanat, nefes alabilen kaput, özel armalar ve saten siyah 20 inç dövme alüminyum jantlarla hem coupé hem de cabrio versiyonları mevcut. İç mekanda beyaz dikişli siyah deri koltuklar, koltuk başlıklarında Centennial Edition logoları ve paspaslar ile eşiklerde imza detayları yer alıyor.

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Son olarak, 5.0 litrelik V8 motor, yeni radyatörler, yaylar, viraj denge çubukları, Brembo ön kaliperler ve diğer performans bileşenleriyle birlikte 750 bg güç sağlamak için mekanik bir süper şarj cihazı ve Borla cat-back egzoz sistemi ile yükseltildi.

Shelby American CEO’su Joe Conway, “Dünya, Carroll Shelby’nin doğumunun 100. yıldönümünü onun pek çok başarısını hatırlayarak kutluyor” dedi. “Hiç uçmamış olmasına rağmen, ABD Ordusu Hava Kuvvetleri’nin en yetenekli pilot eğitmenlerinden biri oldu. Carroll tek bir yönetim dersine bile katılmadı ama dünyanın en yetenekli pilotları, geliştirme uzmanları, imalatçıları ve üretim personelinden oluşan başarılı bir ekip kurdu. Sürüş zaferlerinden iş hayatındaki başarılarına ve hayırsever girişimlerine kadar Carroll her zaferi hak etmiştir.

Carroll Shelby Centennial Edition Mustang, Carroll Shelby’nin 100. doğum günü şerefine 100 adetlik sınırlı bir üretimdir ve üretimin bu yılın ikinci çeyreğinde başlaması beklenmektedir.