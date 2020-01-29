İkisi bir arada: Akıllı bileklik ve kulaklık M1 (VIDEO)

Bugünkü videomuzda M1 model akıllı bileklik, tam kablosuz kulaklık karması modelimizi inceliyoruz.

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Akıllı bileklik tam kablosuz kulaklık kırması modelimiz, aslında bir KickStarter projesi olan Wearbuds’tan ilham alınarak tasarlanmış.

M1 akıllı bilekliğin tasarımı nasıl?

M1 modelinin ilk olarak tasarımından bahsedelim. Uzun, bir o kadar kalın ve oval tasarıma sahip olarak karşımıza çıkan modelde 0.96 inçlik LCD panel tercih edilmiş.

Bu panelin çözünürlüğü bir hayli kötü duruyor. Arka tarafında ise, tam ortaya yerleştirilmiş nabız sensörünü sol tarafında cihazı şarj etmenizi sağlayan mıknatıslı pin’ler, sağ tarafta da sertifika bilgileri bulunuyor.

Akılllı cihazımızı yerleştirdiğimiz bileklik kauçuk materyalden üretilmiş. Kalite konusunda bileğinize taktığınız zaman alerjiye yol açabilecek cinsten. Menteşe sistemine sahip cihazımızda, kapağını açtığımızda karşımıza iki adet tam kablosuz kulaklık çıkıyor. Onun hemen üst tarafına da bir ayna yerleştirilmiş.

M1’in içerisindeki kulaklıklar nasıl?

Kulaklıkların görünüşü ise kenarlarından yuvarlatılmış ve eski Nokia telefonların kutularından çıkan kulaklıkları andırıyor.

Kulakçıklar, bir o kadar ince. Günlük kullanımda, 10 dakika kulağınızda tutmayı başarırsanız bence şanslısınız demektir. Bir süre kullanmayı denedim ama maalesef ki olmadı. Kulaklıkların ses performansı ise idare eder. Fakat bir tık fazlası değil.

Akıllı bilekliğin arayüzü nasıl?

Son olarak akıllı bilekliğimizin arayüzünden bahsedelim. Ekranın alt tarafına konumlandırılmış tuşa basarak işlevleri sürdürebildiğiniz bir sistemle arayüzü kontrol ediyorsunuz.

Arayüzdeki seçenekler, ilk olarak saatin yer aldığı panel ve sırasıyla adımlar, katedilen yol, yakılan kalori miktarı, nabız bilgileriniz kan basıncını ölçebildiğiniz kısım ve pil durumu yer alıyor.

Uyku takibini saat üzerinden gerçekleştiremiyorsunuz. Maalesef ki saat takip ediyor ama istatistikleri göstermiyor. Bu büyük bir eksiklik diyemeyiz diye düşünüyorum.

M1 akıllı bilekliğin teknik özellikleri neler?

Cihazın bileklik tarafı tek başına 15 gün bekleme süresi sunabiliyor. 2 saat içinde de tam şarj olabiliyor Bilekliğin batarya kapasitesi ise, 110 mAh. Kulaklıklar ise tek başlarına 2,5 saat kullanılabiliyorlar. Toplamda batarya kapasiteleri ise 28 mAh.