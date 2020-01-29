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İkisi bir arada: Akıllı bileklik ve kulaklık M1 (VIDEO)
Bugünkü videomuzda M1 model akıllı bileklik, tam kablosuz kulaklık karması modelimizi inceliyoruz.
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Akıllı bileklik tam kablosuz kulaklık kırması modelimiz, aslında bir KickStarter projesi olan Wearbuds’tan ilham alınarak tasarlanmış.
M1 akıllı bilekliğin tasarımı nasıl?
M1 modelinin ilk olarak tasarımından bahsedelim. Uzun, bir o kadar kalın ve oval tasarıma sahip olarak karşımıza çıkan modelde 0.96 inçlik LCD panel tercih edilmiş.
Bu panelin çözünürlüğü bir hayli kötü duruyor. Arka tarafında ise, tam ortaya yerleştirilmiş nabız sensörünü sol tarafında cihazı şarj etmenizi sağlayan mıknatıslı pin’ler, sağ tarafta da sertifika bilgileri bulunuyor.
Akılllı cihazımızı yerleştirdiğimiz bileklik kauçuk materyalden üretilmiş. Kalite konusunda bileğinize taktığınız zaman alerjiye yol açabilecek cinsten. Menteşe sistemine sahip cihazımızda, kapağını açtığımızda karşımıza iki adet tam kablosuz kulaklık çıkıyor. Onun hemen üst tarafına da bir ayna yerleştirilmiş.
M1’in içerisindeki kulaklıklar nasıl?
Kulaklıkların görünüşü ise kenarlarından yuvarlatılmış ve eski Nokia telefonların kutularından çıkan kulaklıkları andırıyor.
Kulakçıklar, bir o kadar ince. Günlük kullanımda, 10 dakika kulağınızda tutmayı başarırsanız bence şanslısınız demektir. Bir süre kullanmayı denedim ama maalesef ki olmadı. Kulaklıkların ses performansı ise idare eder. Fakat bir tık fazlası değil.
Akıllı bilekliğin arayüzü nasıl?
Son olarak akıllı bilekliğimizin arayüzünden bahsedelim. Ekranın alt tarafına konumlandırılmış tuşa basarak işlevleri sürdürebildiğiniz bir sistemle arayüzü kontrol ediyorsunuz.
Arayüzdeki seçenekler, ilk olarak saatin yer aldığı panel ve sırasıyla adımlar, katedilen yol, yakılan kalori miktarı, nabız bilgileriniz kan basıncını ölçebildiğiniz kısım ve pil durumu yer alıyor.
Uyku takibini saat üzerinden gerçekleştiremiyorsunuz. Maalesef ki saat takip ediyor ama istatistikleri göstermiyor. Bu büyük bir eksiklik diyemeyiz diye düşünüyorum.
M1 akıllı bilekliğin teknik özellikleri neler?
Cihazın bileklik tarafı tek başına 15 gün bekleme süresi sunabiliyor. 2 saat içinde de tam şarj olabiliyor Bilekliğin batarya kapasitesi ise, 110 mAh. Kulaklıklar ise tek başlarına 2,5 saat kullanılabiliyorlar. Toplamda batarya kapasiteleri ise 28 mAh.
İnceleme
Ne demek bunlar? HDR10, Dolby Vision ve HLG görüntü standartları!
Günümüzde HDR10 ve Dolby Vision gibi farklı görüntü standartlarını sıklıkla duyar olduk. Örneğin bizim şu anda ofisimizde yer alan Philips 55PUS7504 modelinde HDR10, HDR10+, Dolby Vision ve HLG görüntü formatlarının tamamını bünyesinde bulunduruyor. Peki bunlar ne demek? Birbirlerinden ne farkı var? Bu videomuzda, görüntü standartlarının temel özelliklerine ve birbirlerinden ayrıldığı noktalara yakından bakıyoruz.
İlk olarak HDR nedir?
HDR, High Dinamic Range‘in kısaltılmışıdır. Türkçeye bu terimi Yüksek Dinamik Aralık olarak çeviriyoruz. Listemizde incelediğimiz tüm görüntü formatları aslında bir HDR formatı. HDR genel olarak daha parlak, daha geniş ve canlı bir renk skalasını size sunarak görüntü kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor.
HDR10 ve HDR10+ nedir, aralarında ne fark var?
Her iki standart da tabii ki daha canlı ve geniş bir renk yelpazesini sunarken, karanlık ve aydınlık gölgeler sahneler arasında daha derin bir kontrast vadeder. HDR10 standartı, görüntüleri iyileştirmek üzerine geliştirilmiş veriyi statik olarak gönderir. HDR10+ ise TV’nin kare kare parlaklık ve renk seviyesini ayarlayan dinamik veriler gönderir. HDR10 içerikleri Netflix’te, HDR10+ içerikleri ise Amazon Prime Video gibi yerlerde görebiliyoruz.
Dolby Vision nedir?
Dolby Laboratuvarları tarafından geliştirilen Dolby Vision da aslında yine bir HDR standartı. Aynı HDR10+ da olduğu gibi dinamik, yani kare kare görüntüyü iyileştiren bir teknoloji. Dolby Vision’ın öne çıkan temel özelliği ise 12 bit renk derinlik desteğine ve 10.000 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor olması. Bu da HDR10 ‘a kadar 10 kat daha aydınlık sahnelerin oluşturulabilmesine olanak sağlıyor. Dolby Vision içeriklerini de başta Netflix olmak üzere birçok farklı platformda bulabiliyoruz
HLG
Hybrid Log Gamma’nın kısaltmasıdır. HLG’nin mevcut HDR teknolojilerinden farklı olarak 2 probleme odaklanıyor. Bunlardan birincisi mevcut HDR çözümleri yayın sinyalleri için yetersiz olması. Dİğeri de yine mevcut HDR standartlarına göre geriye uyumluluk konusunda daha başarılı. Bu sayede eğer televizyonunuz HLG desteğine sahipse, uydu veya kablo yayınları için oldukça avantajlı oluyor. Zira HLG önce SDR sinyalleriniyle işe başlayıp, onun üzerinde HDR bilgilerini yazarak görüntüyü iyileştiriyor.
Philips 55PUS7504 modeli neler sunuyor?
Şu anda ofisimizde kullandığımız ve bu videoda da örnek TV olarak kullandığımız modelin en büyük avantajlarından biri, popüler görüntü standartlarının hepsini bünyesinde barındırıyor olması. Bunun en büyük avantajı Netflix izlerken Dolby Vision görüntü standartı desteğini, Amazon Prime Video izlerken de HDR10+ desteğinden faydalanabiliyor olmak.
Kamera Kıyaslama
Samsung Galaxy A51 vs. Samsung Galaxy A50 kamera kıyaslama
Samsung Galaxy A51 selefi olan Samsung Galaxy A50’ye kıyasla ne kadar iyi? Bu sorunun cevabını bu videoda veriyoruz.
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Galaxy A51, Samsung’un ülkemizde en son satışa çıkardığı telefon olarak dikkat çekiyor. Tasarımıyla Galaxy S20 ailesine benzeyen A51, dört arka kamerasıyla dikkat çekici telefonlardan biri.
Geçtiğimiz senenin en dikkat çeken ve sevilen telefonlarından olan Samsung Galaxy A50 ile kıyasladığımız bu videoda A51’in A50’ye kıyasla fotoğraf ve video konusunda ne oranda geliştiğini hep beraber göreceğiz.
Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtmeyi ve video sonundaki anketten hangisinin daha iyi olduğunu oylamayı unutmayın.
İyi seyirler…
Video
Meizu M10 kutusundan çıkıyor – 1399 TL’lik akıllı telefon
Meizu M10 modeli ofisimize ulaştı. Ülkemizde 1399 TL‘lik satış fiyatıyla listelenen model giriş seviyesinde özellikler sunuyor.
Meizu M10 özellikleri neler?
Mor, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip telefon gördüğümüz kadarıyla ülkemizde mavi ve siyah olarak bulunabiliyor. Polikarbon bir kasa yapısına sahip cihazın arka bölümünde üçlü bir arka kamera sistemi ve parmak izi sensörü bulunuyor.
6.5 inç boyutlu geniş bir ekran sunan Meizu M10 modelinde 720p HD+ çözünürlüklü IPS LCD panel kullanılıyor. Gücünü MediaTek Helio P25 işlemcisinden alan cihazda 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuluyor. Kamera tarafında ise arka bölümünde 13 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere üçlü bir sistem kullanılıyor. Ön tarafta ise 8 MP‘lik bir ön kamera bulunuyor.
Son olarak modelin 4000 mAh kapasiteli bir pile sahip olduğunu da belirtelim.
Telefonun kutusundan neler çıkıyor?
Oldukça sade bir kutu içeriği olan modelin kutusundan şarj kablosu, şarj adaptörü ve SIM iğnesi çıkıyor. Kılıf veya kulaklık gibi aksesuarlar kutu içeriğinde yer almıyor.