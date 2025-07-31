Türkiye, enerji bağımsızlığı hedefine ulaşma konusunda dev bir projeyi hayata geçiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından açıklanan yol haritası, Karadeniz‘in derinliklerindeki zenginliğin, son teknoloji ürünü sistemlerle ülke ekonomisine kazandırılmasını içeriyor. Bu stratejinin merkezinde ise Türkiye’nin enerji üretim kapasitesini zirveye taşıyacak olan yüzer doğal gaz platformu teknolojisi yer alıyor. Bu hamle, ülkenin enerji geleceğini yeniden şekillendirecek kritik bir adım olarak görülüyor.

Karadeniz’de Tarihi Dönüşüm: Türkiye’nin Enerji Kozu Yüzer Doğal Gaz Platformu!

Projenin en önemli ayaklarından birini, Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz platformu olan Osman Gazi oluşturuyor. 2026 yılının yaz aylarında faaliyete geçmesi hedeflenen bu platform, mevcut doğal gaz üretimi kapasitesini tek başına ikiye katlayacak. Osman Gazi platformu devreye girdiğinde, günlük üretim 20 milyon metreküpe ulaşacak ve bu da yaklaşık 8 milyon hanenin enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelecek. Bu ilk platform, projenin sonraki adımları için bir mihenk taşı niteliğindedir.

Türkiye’nin vizyonu bununla da sınırlı kalmıyor. Açıklanan plana göre, ikinci bir yüzer doğal gaz platformu daha filoya katılacak. 2028 yılında hizmete alınması hedeflenen bu ikinci gemi, tek başına günlük 20 milyon metreküplük ek bir üretim kapasitesi sunacak. Bu ikinci platformun 2027 sonunda Türkiye’ye doğru yola çıkacak olması, projenin ne kadar kararlılıkla ilerlediğini gösteren önemli bir detaydır.

İki dev tesisin de tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla Karadeniz’den elde edilecek günlük doğal gaz miktarı 40 milyon metreküpe fırlayacak. Bu rakam, Türkiye’deki toplam 16 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli ve milli kaynaklarla karşılanabileceği anlamına geliyor. Her bir yüzer doğal gaz platformu, ülkenin enerji politikası ve arz güvenliğinde devrim niteliğinde bir etki yaratacaktır.

Mevcut durumda Karadeniz Gaz Sahası’nın ilk fazında günlük 9,5 milyon metreküplük bir üretim gerçekleştiriliyor ve bu, 4 milyon haneye yetiyor. Yeni gelecek olan ve teknolojik üstünlükleriyle dikkat çeken her bir yüzer doğal gaz platformu, bu başlangıç rakamlarını katlayarak Türkiye’yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarma hedefine bir adım daha yaklaştıracak.

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Siz yüzer doğal gaz platformu hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.