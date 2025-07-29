Gıda sektöründe tüketicinin güvenliğini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, bugünden itibaren devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçirdi. Artık market, kasap, restoran ve kafe gibi gıda satışı yapan veya toplu tüketim sunan tüm işletmelerde karekod bulundurmak zorunlu hale geldi. Bu yeni sistemin merkezinde ise vatandaşların kolayca kullanabileceği Tarım Cebimde mobil uygulaması yer alıyor. Bu zorunluluk, tüketicilere yedikleri gıdanın kaynağını ve işletmenin denetim geçmişini saniyeler içinde sorgulama imkanı sunarak, gıda güvenliği alanında şeffaflığı artırıyor.

Tarım Cebimde ile Gıda Sektöründe Yeni Dönem: Karekodsuz İşletmelere Dev Ceza Kapıda!

Vatandaşlar, akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirebilecekleri Tarım Cebimde uygulaması sayesinde artık bilinçli birer denetçiye dönüşüyor. İşletmelerin girişlerine veya kasalarına yerleştirilen karekodları, Tarım Cebimde uygulamasının içinde bulunan “İşletme Denetim Sorgulama” menüsü aracılığıyla okutmak yeterli olacak. Bu işlem sonrasında tüketiciler, işletmenin resmi unvanını, kayıt numarasını, adresini ve en önemlisi olan son denetim tarihini ve sonuçlarını anında görüntüleyebilecek. Bu özellik, gıda denetimi sürecini tamamen dijital ve erişilebilir bir platforma taşıyor.

Haziran 2024’ten bu yana gönüllülük esasına göre devam eden karekod zorunluluğu için tanınan süre artık doldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren işletmesinde karekod bulundurmayan veya sistemini aktif etmeyenlere yönelik ciddi yaptırımlar uygulanacak. Kurallara uymayan işletmeleri tam 105 bin TL tutarında bir para cezası bekliyor. Bu caydırıcı ceza, sistemin ne kadar ciddiye alındığını ve tüm gıda işletmelerinin Tarım Cebimde uygulaması ile entegre olmasının hedeflendiğini gösteriyor.

Sorgulamada Usülsüzlük Tespit Edersek Ne Yapmalıyız?

Tarım Cebimde uygulamasıyla yaptığınız sorgulamada işletmeye dair şüpheli bir durum veya bilgi uyuşmazlığı tespit ederseniz ne yapmalısınız? Bu noktada devreye Alo 174 Gıda Hattı giriyor. Uygulama üzerinden elde ettiğiniz verilerle birlikte tespit ettiğiniz herhangi bir olumsuzluğu bu hatta bildirerek resmi denetim mekanizmasının harekete geçmesini sağlayabilirsiniz. Bu süreç, Tarım Cebimde uygulamasının sadece bir bilgi aracı olmadığını, aynı zamanda aktif bir şikayet ve denetim mekanizmasının ilk adımı olduğunu kanıtlıyor.

Karekod zorunluluğu ve bu sistemin kalbinde yer alan Tarım Cebimde uygulaması, Türkiye’de gıda satışı ve tüketim alışkanlıklarında yeni bir sayfa açıyor. Tüketicinin bilgiye anında ulaşmasını sağlayarak güveni artıran bu dijital adım, aynı zamanda işletmeleri de daha şeffaf ve sorumlu olmaya teşvik ediyor. Bu yenilikçi sistem, ülkedeki genel gıda güvenliği standartlarını yükseltme potansiyeli taşıyor.

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