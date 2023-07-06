Türkiye’de sıfır otomobili bırakın ikinci el otomobil almak bile hayal olmuştu. Çip krizini fırsat bilen galericiler sıfır otomobilleri toplayıp, sıfır fiyatından daha yüksek fiyata ikinci el olarak satmaya başlamıştı. Pandemi döneminde başlayan bu tabiri caizse çakallık yöntemine nihayet müdahale geldi. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan bilgiye göre ikinci el piyasasına müdahale edilecek. Olması gerektiği gibi.

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Örneğin otomobilin sıfırı 1 milyon TL diyelim. Stoklarda olmadığı için bu otomobilin ikinci el fiyatı 1.5 milyon TL’ye aşan fiyatlar ile satılıyordu. Artık bu mümkün olmayacak. Otomobilin sıfırı 1 milyon TL ise ikinci eli 1 milyon TL’nin altında olmak zorunda. Tabii bunun nasıl denetleneceği merak konusu.

Çünkü bir satıcı otomobilini ucuza satmış gibi gösterip üzerindeki farkı elden alabilir. Bunun önüne geçmek için noterlerde de denetimin artması gerekiyor. İkinci el araç satan ve satın alanların hesaplarının bir süre denetlenmesi de gerekiyor. Bakalım bunun için bir düzenleme yapılacak mı?

Resmi Gazete’de yayınlanan bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz;

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına “toplu iş yeri ve taşıt pazarlarında aranan şartları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarına ilişkin kural ve yükümlülükleri,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “birinci fıkrasının (b) bendi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması bu maddenin uygulanması bakımından ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir.

(2) İkinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlaması 1/1/2024 tarihine kadar yapılamaz.

(3) İkinci el motorlu kara taşıtı satışına yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler, ikinci fıkraya aykırı ilan girişi yapanları ilan yayımlanmadan önce uyarmakla ve anılan fıkraya aykırı ilanlar ile ilan sahiplerine ilişkin tüm bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. Uyarma yükümlülüğü, ilan verene taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatı bilgisini ve girişi yapılmak istenen ilan fiyatının bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil edeceği bilgisini içerir.

(4) Bakanlık, ikinci fıkra uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtlarının sınıfını, markasını, tipini, cinsini, model yılını ve aksesuar ve/veya donanım eklenmesi halinde, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerine eklenebilecek azami tutar ve/veya oranı belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik 15/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.