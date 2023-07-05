Ülkemizde araba piyasası her geçen gün daha da ilginçleşiyor. Renault 12’lerin Tofaşların bile 100.000 lirayı geçtiği bir piyasa haline geldi. Sıfır arabalarda ise durum daha da vahim. Arka camları manuel olan Renault Taliant’lar bile 500.000 lirayı geçmiş durumda. Tabii bir de sıfır araba kıtlığı mevcut. Sıfır araba bulunamıyor, bulunsa da bayiler arabanın kendi fiyatı üzerinde 100.00 lira veya daha fazla paralar istiyorlar. Fiyatlarının diğerlerine nispeten daha ucuz olmasından mütevellit ülkemizde B segmenti sıfır arabalar oldukça fazla satmaya başladı. Bu arabalara örnek verecek olursak Opel Corsa, VW Polo, Renault Taliant, Honda City ve Fiat Egea gibi otomobiller karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda ülkemizde en çok tercih edilenlerden birisi ise Fiat Egea.

Fiat’ın bu modelinde üç farklı donanım paketi bulunuyor. İstenilirse kör nokta uyarı sistemi, yorgunluk uyarısı, şerit takip sistemi, acil durum fren sistemi gibi D ve C segmenti otomobillerde görmeye alışkın olduğumuz özellikler opsiyonel olarak satın alınabiliyor. Birçok bütçeye hitap eden Egea’ya Fiat yeni bir fiyat güncellemesi yaptı. Fiat Egea Seden’ın yeni fiyatları ise şu şekilde:

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 699.900 TL 689.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 847.900 TL 837.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 927.900 TL 885.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 984.900 TL 940.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.049.900 TL 1.039.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 746.900 TL 736.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel 894.900 TL 884.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 997.900 TL 987.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.096.900 TL 1.086.900 TL

Yeni fiyat güncellemesi Fiat Egea Hatchback’i de vurdu. Egea Hatchback’in ise yeni fiyatları şu şekilde:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 700.900 TL 690.900 TL

Fiat Egea Cross’un ise yeni fiyatlandırması şu şekilde:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli 715.900 TL 705.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 849.900 TL 839.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street Otomatik Dizel 946.900 TL 936.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.060.900 TL 1.050.900 TL

1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 757.900 TL 747.900 TL 1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 917.900 TL 876.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 1.019.900 TL 973.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.092.900 TL 1.082.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 804.900 TL 794.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 1.030.900 TL 1.020.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.139.900 TL 1.129.900 TL

Son olarak Fiat Egea Cross Wagon’ın ise fiyatlandırmaları şu şekilde:

Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel 998.900 TL 988.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.107.900 TL 1.097.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 901.900 TL 891.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge Otomatik Dizel 1.045.900 TL 1.035.900 TL 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Lounge Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.154.900 TL 1.144.900 TL