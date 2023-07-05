Ülkemizde araba piyasası her geçen gün daha da ilginçleşiyor. Renault 12’lerin Tofaşların bile 100.000 lirayı geçtiği bir piyasa haline geldi. Sıfır arabalarda ise durum daha da vahim. Arka camları manuel olan Renault Taliant’lar bile 500.000 lirayı geçmiş durumda. Tabii bir de sıfır araba kıtlığı mevcut. Sıfır araba bulunamıyor, bulunsa da bayiler arabanın kendi fiyatı üzerinde 100.00 lira veya daha fazla paralar istiyorlar. Fiyatlarının diğerlerine nispeten daha ucuz olmasından mütevellit ülkemizde B segmenti sıfır arabalar oldukça fazla satmaya başladı. Bu arabalara örnek verecek olursak Opel Corsa, VW Polo, Renault Taliant, Honda City ve Fiat Egea gibi otomobiller karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda ülkemizde en çok tercih edilenlerden birisi ise Fiat Egea.
Fiat’ın bu modelinde üç farklı donanım paketi bulunuyor. İstenilirse kör nokta uyarı sistemi, yorgunluk uyarısı, şerit takip sistemi, acil durum fren sistemi gibi D ve C segmenti otomobillerde görmeye alışkın olduğumuz özellikler opsiyonel olarak satın alınabiliyor. Birçok bütçeye hitap eden Egea’ya Fiat yeni bir fiyat güncellemesi yaptı. Fiat Egea Seden’ın yeni fiyatları ise şu şekilde:
|
Easy
|
Manuel
|
Benzinli
|
673.900 TL
|
643.900 TL
|
Easy
|
Manuel
|
Dizel
|
827.900 TL
|
790.900 TL
|
Easy
|
Otomatik
|
Dizel
|
935.900 TL
|
893.900 TL
|
Easy
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.012.900 TL
|
1.002.900 TL
|
Urban
|
Manuel
|
Benzinli
|
699.900 TL
|
689.900 TL
|
Urban
|
Manuel
|
Dizel
|
847.900 TL
|
837.900 TL
|
Urban
|
Manuel
|
Dizel
|
927.900 TL
|
885.900 TL
|
Urban
|
Otomatik
|
Dizel
|
984.900 TL
|
940.900 TL
|
Urban
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.049.900 TL
|
1.039.900 TL
|
Lounge
|
Manuel
|
Benzinli
|
746.900 TL
|
736.900 TL
|
Lounge
|
Manuel
|
Dizel
|
894.900 TL
|
884.900 TL
|
Lounge
|
Otomatik
|
Dizel
|
997.900 TL
|
987.900 TL
|
Lounge
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.096.900 TL
|
1.086.900 TL
Yeni fiyat güncellemesi Fiat Egea Hatchback’i de vurdu. Egea Hatchback’in ise yeni fiyatları şu şekilde:
|
Street
|
Manuel
|
Benzinli
|
700.900 TL
|
690.900 TL
Fiat Egea Cross’un ise yeni fiyatlandırması şu şekilde:
|
Street
|
Manuel
|
Benzinli
|
715.900 TL
|
705.900 TL
|
Street
|
Manuel
|
Dizel
|
849.900 TL
|
839.900 TL
|
Street
|
Otomatik
|
Dizel
|
946.900 TL
|
936.900 TL
|
Street
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.060.900 TL
|
1.050.900 TL
|
Urban
|
Manuel
|
Benzinli
|
757.900 TL
|
747.900 TL
|
Urban
|
Manuel
|
Dizel
|
917.900 TL
|
876.900 TL
|
Urban
|
Otomatik
|
Dizel
|
1.019.900 TL
|
973.900 TL
|
Urban
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.092.900 TL
|
1.082.900 TL
|
Lounge
|
Manuel
|
Benzinli
|
804.900 TL
|
794.900 TL
|
Lounge
|
Otomatik
|
Dizel
|
1.030.900 TL
|
1.020.900 TL
|
Lounge
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.139.900 TL
|
1.129.900 TL
Son olarak Fiat Egea Cross Wagon’ın ise fiyatlandırmaları şu şekilde:
|
Urban
|
Otomatik
|
Dizel
|
998.900 TL
|
988.900 TL
|
Urban
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.107.900 TL
|
1.097.900 TL
|
Lounge
|
Manuel
|
Benzinli
|
901.900 TL
|
891.900 TL
|
Lounge
|
Otomatik
|
Dizel
|
1.045.900 TL
|
1.035.900 TL
|
Lounge
|
Otomatik
|
Elektrikli-Benzinli
|
1.154.900 TL
|
1.144.900 TL