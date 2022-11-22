Windows’ta iCloud kullanıyorsanız ve size ait olmayan fotoğraf ve video gibi içerikler görüyorsanız, yalnız değilsiniz. Bu hafta pek çok Apple kullanıcısı, iCloud arşivinde yabancılara ait videoların göründüğü bu garip ve endişe verici sorundan şikayetçi oldu.

Bu sorun Windows’ta iCloud ile sınırlı görünüyor. Endişelerini paylaşan kullanıcılar, iPhone 13 Pro ve iPhone 14 Pro modellerinden içe aktarılan bazı videoların tarama çizgileri ve kararmış videolarla göründüğünden bahsederek içeriğin bozulmuş olabileceğini öne sürdüler.

Ya içerik iCloud’a yüklenirken bir eşzamanlama sorunu yaşanıyor ya da bulut platformundaki bir hata bu iPhone modellerinden içe aktarılan videoları etkiliyor. Buna ek olarak, insanlar iCloud arşivlerine rastgele eklenmiş video ve fotoğraflar da görüyorlar.

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Sorunun Windows üzerindeki herhangi bir iCloud kullanıcısı tarafından bildirilmesi, Apple’ın sunucu tarafında sorunlar yaşıyor olabileceğine işaret ediyor. Raporlar, bazı belirli dosyaların işlenmek üzere iCloud’dan Windows platformuna aktarılmasında bir sorun olduğunu gösteriyor. Elimizde sorunla ilgili net ayrıntılar yok, ancak Apple’ın tüm bu şikayetlerden sonra konuyu inceleyeceğini ve sorunu en kısa sürede Microsoft ile çözeceğini umuyoruz.

Apple, kullanıcı geri bildirimlerini dinlemeye ve sorunların çoğunu bir yazılım güncellemesiyle çözmeye devam ediyor ve eldeki soruna bakıldığında, şirketin iCloud kullanıcıları için sorunu çözmek için bir güncelleme yayınlaması olası.