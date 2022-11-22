Apple, iPhone SE şeklinde bir bütçe iPhone modelini piyasaya sürüyor ve şimdiye kadar teknoloji devi, cihazın üç neslini piyasaya sürdü. Yaklaşan 4. nesil iPhone SE için şirketin birkaç büyük değişikliği var.

En son rapora bakacak olursak, 2023 İlkbaharında resmiyet kazanması beklenen 4. nesil iPhone SE, amiral gemisi katili bir akıllı telefon olacak ve birçok Android akıllı telefon için bir tehdit oluşturacak.

Şimdiye kadar piyasaya sürülen Apple iPhone SE modelleri iyi satmayı başardı, ancak cihazlar hiçbir zaman bir amiral gemisi katili veya paranın karşılığını en iyi şekilde veren teklif olmadı. Ancak yeni bir rapora göre bu durum, yaklaşan modelle değişmek üzere.

Telefon muhtemelen -en azından SE serisi için- güncellenmiş bir tasarımla gelecek. Gelen raporlara göre cihaz, iPhone XR’a benzer bir tasarım benimseyecek. Bu durumda, teknoloji devinin sonunda SE serisinde Face ID sunma ihtimali var.

Özelliklere gelince, cihazın yakında çıkacak olan 4. nesil iPhone SE için iPhone XR’nin 6.1 inçlik 720p LCD ekranını kullanması muhtemel. Telefon IP67 sertifikasına sahip. 4. nesil iPhone SE, 3000 mAh büyüklükte 20W kablolu şarj ve 7.5W kablosuz hızlı şarj destekleyebilir.

Cihazın, yeni piyasaya sürülen Apple iPhone 14 Pro serisine güç sağlayan Apple A16 Bionic işlemci tarafından çalıştırılması bekleniyor. Kamera bölümünde arkada 12 MP tek bir sensör ve önde 7 MP selfie kamerası yer alabilir.

4. nesil iPhone SE’nin önümüzdeki yıl resmiyet kazanacağı bildirilse de, Apple’ın geçmiş performansına bakıldığında zaman çizelgesi pek mantıklı değil. Daha önceki raporlar, yeni iPhone SE modelinin lansmanı olarak 2024’e işaret ederken iPhone 14 serisinin düşük satışları, 4. nesil iPhone SE’nin piyasaya erken sürülmesinin bir nedeni olabilir.