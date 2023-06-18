Apple Kimliği bir kimlik tanımlayıcısından çok daha fazlasıdır; Apple’ın sunduğu pek çok dijital deneyime giriş pasaportunuzdur. Bulut depolama ve bulut bilişim hizmeti olan iCloud; milyonlarca şarkı ve binlerce film ve TV şovu sunan iTunes Store; çok çeşitli uygulama ve oyunları barındıran App Store ve hepsi bir arada müzik ve video akışı hizmeti olan Apple Music bu deneyimler arasında yer alıyor. Bir e-posta adresine benzersiz bir şekilde bağlı olan Apple Kimliğiniz, Apple ve bir dizi hizmetiyle birincil iletişim noktanızdır.

Kişisel veya profesyonel nedenlerle birincil e-posta adresinizi değiştirebilir, başlangıçta Apple Kimliğinize bağladığınız e-postaya erişiminizi kaybedebilir veya güvenlik amacıyla Apple Kimliğinizle ilişkili e-postayı değiştirmek isteyebilirsiniz. Sebepleriniz ne olursa olsun, Apple kaynaklarınıza erişiminizin devam etmesini sağlarken bu değişikliklere nasıl uyum sağlayacağınızı bilmek çok önemlidir. İşte bu noktada devreye giren kılavuzumuz, Apple Kimliği e-posta adresinizi zahmetsizce değiştirmeniz için size ayrıntılı ve adım adım bir süreç sunuyor.

Sürece geçmeden önce, Apple tarafından belirlenen bir kuralı hatırlamak çok önemlidir. Apple, başka bir Apple Kimliği ile ilişkilendirilmiş veya ilişkilendirilmiş bir e-posta adresinin kullanılmasını kesinlikle yasaklamaktadır. Bu nedenle, işlem için daha önce başka bir Apple Kimliğinin hizmetinde olmayan tamamen yeni bir e-posta adresi seçtiğinizden emin olun. Bu politikaya uygun yeni bir e-posta adresinin dikkatli bir şekilde seçilmesi, Apple Kimliğinizi güncellerken sorunsuz bir geçişin önünü açacaktır.

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Yeni E-posta Adresinizi Doğrulayın

Apple Kimliği e-postanızı değiştirmeden önce, kullanmayı düşündüğünüz yeni e-posta adresinin kontrolünüz altında olduğundan emin olun. Apple bu e-postaya bir doğrulama kodu göndereceğinden, bu adrese hemen erişebilmeniz gerekir. Henüz bir e-posta adresiniz yoksa, yeni bir e-posta adresi oluşturmanız gerekecektir.

Tüm Cihazlardan Çıkış Yapın

Apple Kimliğinizi değiştirmeden önce Apple, Apple Kimliğinizi kullanan tüm Apple hizmetlerinden ve aygıtlarından çıkış yapmanızı önerir. Buna iCloud ve iTunes gibi hizmetlerin yanı sıra iPhone, iPad veya Mac gibi aygıtlar da dahildir. Bu adım, özellikle Apple Kimliğiniz için kullandığınız e-postaya artık erişiminiz yoksa önemlidir.

Apple Kimliğinizi değiştirin

Apple aygıtınızda

iPhone, iPad veya iPod touch kullanıyorsanız aşağıdaki adımları izleyin:

Ayarlar’a gidin: Apple Kimliği ekranına erişmek için Ayarlar ekranının üst kısmındaki adınıza dokunun.

Parola ve Güvenlik: Apple Kimliği ekranına girdikten sonra “Parola ve Güvenlik “i seçin.

Apple Kimliğini Değiştirme: Sonraki ekranda “Apple Kimliğini Değiştir “i seçin.

Yeni E-posta Adresi Girin: Burada yeni e-posta adresinizi girin.

Devam et: Yeni e-posta adresini onaylamak için “Devam “a dokunun.

Doğrulama Kodu: Yeni e-postanıza bir doğrulama kodu gönderilecektir. E-postanızı kontrol edin ve değişikliği doğrulamak için bu kodu girin.

Bir Web Tarayıcısında

Mac veya PC kullanıyorsanız Apple Kimliğinizi çevrimiçi olarak da değiştirebilirsiniz:

Apple Kimliği Web Sitesi: appleid.apple.com adresindeki Apple Kimliği web sitesini ziyaret edin.

Giriş Yapın: “Giriş Yap “ı tıklayın ve Apple Kimliğinizi ve parolanızı girin.

Hesap Bölümü: Oturum açtıktan sonra “Hesap” bölümünü bulun ve “Düzenle “yi tıklayın.

Apple Kimliği: Burada Apple Kimliği e-posta adresinizi göreceksiniz. “Apple Kimliğini Değiştir “e tıklayın.

Yeni E-posta Adresi Girin: Yeni e-posta adresinizi yazın ve “Devam Et “e tıklayın.

Doğrulama Kodu: Yeni e-postanıza bir doğrulama kodu gönderilecektir. E-postanızı kontrol edin ve değişikliği doğrulamak için bu kodu girin.

Cihazlarınızda Tekrar Oturum Açın

Yeni Apple Kimliğinizi başarıyla değiştirip doğruladıktan sonra tüm aygıtlarınızda ve hizmetlerinizde yeniden oturum açmanız gerekir. Yeni Apple Kimliğinizi ve parolanızı girdikten sonra her şey hazır olacak.

Kullandığınız her aygıtta ve hizmette Apple Kimliği e-postanızı güncellemeyi unutmayın. Buna iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch, Apple TV, iTunes, App Store, iCloud ve diğer Apple servisleri de dahildir.

Ödeme Bilgilerinizi Doğrulayın

Aygıtlarınızda tekrar oturum açtıktan sonra ödeme bilgilerinizi doğrulamak iyi bir fikirdir. Bu, özellikle Apple Kimliğinizle ilişkilendirilmiş etkin abonelikleriniz veya üyelikleriniz varsa önemlidir.

Ayarlar’a gidin: iOS aygıtınızda, ana Ayarlar ekranının üst kısmındaki adınıza dokunun.

Ödeme ve Kargo: Ödeme yöntemlerinizi gözden geçirmek ve güncellemek için “Ödeme ve Nakliye” üzerine dokunun.

Ödeme ve Kargo: Ödeme yöntemlerinizi gözden geçirmek ve güncellemek için “Ödeme ve Nakliye” üzerine dokunun. Bilgileri Doğrulayın: Fatura adresinizin, ödeme yönteminizin ve diğer ayrıntılarınızın doğru ve güncel olduğundan emin olun.

iCloud Ayarlarınızı Kontrol Edin

iCloud ayarlarınız Apple Kimliğinize bağlıdır, bu nedenle Apple Kimliği e-posta adresinizi değiştirdikten sonra her şeyin doğru çalıştığından emin olmak için iCloud ayarlarınızı kontrol etmelisiniz.

Ayarlar’a gidin: iOS aygıtınızda, ana Ayarlar ekranının üst kısmındaki adınıza dokunun.

iCloud: Apple Kimliğiniz için etkinleştirilmiş hizmetleri görmek için “iCloud” üzerine dokunun.

Hizmetleri Doğrulayın: iCloud Yedekleme, iPhone’umu Bul veya iCloud Drive gibi ihtiyacınız olan hizmetlerin etkin olduğundan ve doğru çalıştığından emin olun.

Güvenlik

Apple Kimliğinizin güvenliği için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeniz önerilir. Bu, Apple Kimliğiniz için, birisi parolanızı bilse bile hesabınıza erişebilecek tek kişinin siz olmasını sağlamak üzere tasarlanmış ekstra bir güvenlik katmanıdır.

Etkinleştirmek için

Ayarlar’a gidin: Ayarlar ekranının üst kısmında adınızın üzerine dokunun.

Parola ve Güvenlik: “Parola ve Güvenlik “i seçin.

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama: “İki Faktörlü Kimlik Doğrulama” üzerine dokunun ve etkinleştirmek için yönergeleri izleyin.

Apple Kimliği e-posta adresinizi nasıl değiştireceğinize ilişkin bu makaleyi yararlı bulduğunuzu umuyoruz; herhangi bir yorumunuz, öneriniz veya sorunuz varsa lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.