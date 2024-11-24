Hyundai araçlarını geri çağırıyor haberine göre, Güney Koreli otomobil devi, motor gücü kaybına yol açabilecek bir sorun nedeniyle ABD’deki 145 bin elektrikli aracını geri çağırma kararı aldı. Bu sorun, özellikle 2022-2025 model yıllarına ait bazı modellerde ortaya çıkıyor ve araç sahipleri için önemli bir güvenlik riski oluşturuyor. Geri çağırma işlemi, motorun ani güç kaybına neden olabilecek şarj kontrol ünitesindeki bir arızadan kaynaklanıyor.

Hangi Hyundai Modelleri Etkileniyor?

Hyundai geri çağırdığı araçlar arasında IONIQ 5, IONIQ 6 ve Genesis serisinin elektrikli modelleri bulunuyor. Özellikle GV60, GV70 ve G80 elektrikli varyantları geri çağırma kapsamında yer alıyor. Sorunun kaynağı ise araçların entegre şarj kontrol ünitesindeki hasar. Bu arıza, 12 voltluk aküyü şarj edememe problemi yaratıyor ve sürüş sırasında motorun tamamen durmasına neden olabiliyor.

Hyundai araçlarını geri çağırıyor haberiyle birlikte, bu geri çağırma işlemi aslında markanın 2024 yılı içinde yaşadığı ikinci büyük geri çağırma vakası olacak. Mart ayında benzer bir sorun nedeniyle Hyundai, Kia ve Genesis modellerinden toplam 147 bin araç geri çağrılmıştı. Şirket, bu geri çağırmada herhangi bir kaza, yangın veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Hyundai’nin araçlarını geri çağırmasının ardından, bayiler arızalı şarj kontrol ünitelerini kontrol edecek ve gerekirse değiştirecek. Ayrıca bu sorun için yazılım güncellemesi de yayınlanacak. Araç sahiplerinin yetkili servislere başvurmaları öneriliyor.

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