Apple’ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 16 DxOMark tarafından yapılan kamera testlerinde üstün başarı sergiledi. Cihaz,147 puan alarak sadece kendi kategorisinde değil, diğer cihazlarla kıyaslandığında da dikkat çekti. iPhone 16 kamera testi performansı ile, Samsung Galaxy S24 Ultra gibi güçlü rakiplerini geride bırakmayı başardı ve iPhone 15, iPhone 14 Pro gibi önceki modelleri gölgede bıraktı.

İçindekiler iPhone 16 DxOMark Kamera Testinde Zirveye Yerleşti

iPhone 16 DxOMark Kamera Testinde Zirveye Yerleşti

DxOMark ekibi, iPhone 16 kamerasını özellikle HDR performansı, kontrast ve renk doğruluğu açısından övdü. Cilt tonlarının doğal görünmesi, iç mekan çekimlerinde ince ayrıntıları net bir şekilde yakalayabilmesi ve hızlı otomatik odaklama, cihazın öne çıkan güçlü yanları arasında. Ayrıca video çekimlerinde gürültü kontrolü ve etkili görüntü sabitleme özellikleri de test sırasında yüksek puan aldı.

Bununla birlikte, iPhone 16 kamera testi sırasında bazı eksiklikler de gün yüzüne çıktı. Dinamik aralığın sınırlı olması, parlama efektleri ve özellikle düşük ışık performansında görülen gürültü gibi detaylar, geliştirilmesi gereken alanlar olarak belirtildi. Özel bir telefoto lensin eksikliği ise yakınlaştırma özelliklerini sınırlayan bir diğer faktör oldu.

iPhone 16, önceki modellerle karşılaştırıldığında otomatik odaklama ve lens performansı gibi alanlarda belirgin iyileştirmeler sunuyor. Ancak, HDR çekimler ve düşük ışık fotoğrafçılığı gibi kategorilerde daha fazla geliştirme yapılması gerektiği açıkça görülüyor.

iPhone 16 DxOMark testi, Apple’ın kamera teknolojisinde ne kadar ilerleme kaydettiğini gözler önüne seriyor. S24 Ultra modelinin bu testte geride kalması, önemli olanın kamera sayısı veya sensör yeteneklerinden çok, cihazdaki kamera optimizasyonları ve yazılım olduğunu gösteriyor diyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple kamera konusunda rakipsiz olmaya devam edecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!