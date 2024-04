HyperOS vs MIUI karşılaştırması ile karşınızdayız. Bu karşılaştırmada görünümden tutun, pil süresine kadar HyperOS vs MIUI hakkında merak edilen her şeyi sizlerle paylaşacağız. Xiaomi cephesinin yepyeni işletim sistemi olan HyperOS yenilikleri neler? HyperOS MIUI karşılaştırması nasıl? İşte merak ettikleriniz.

HyperOS vs MIUI: Giriş

Xiaomi’nin MIUI işletim sistemi milyonlarca kişi tarafından sevilen en popüler Android yorumlamaları arasında yer alıyor. Ancak geçmişte yaşanan bazı ufak tefek kararlılık sorunları ve güncelleme sonrası yaşanan bazı istenmeyen durumlar nedeniyle bir o kadar kişi de MIUI işletim sistemini tercih etmekten kaçınıyor.

Xiaomi cephesi tam da bu kitleyi hedefleyerek, MIUI’ın yepyeni bir hali olan Xiaomi HyperOS işletim sistemiyle karşımıza çıktı. Bir süredir HyperOS alacak telefonlar hakkında sayısız haber çıksa da, HyperOS vs MIUI hakkında çok fazla içerik yok.

Bu HyperOS ve MIUI karşılaştırmasında, her iki Android yorumlamasına da ayrıntılı bir bakışla size yol göstereceğiz. Bu içeriğimizin sonunda yeni işletim sistemine yükseltmeye değip değmeyeceğini öğreneceksiniz.

HyperOS nedir? Android Tabanlı mı?

HyperOS, Xiaomi’nin MIUI’nin yerini alması için kullandığı yeni ve süslü bir kelime değil. Marka bunu 2017’den beri geliştiriyor ve ana mekanizmada birçok önemli değişiklik yaptı. Peki HyperOS nedir? Bu yeni güncelleme, Xiaomi’nin yeni işletim sistemidir olsa da Android’in tamamen yerini almıyor.

Aslında HyperOS işletim sistemi de MIUI gibi hala Android tabanlı. En yeni işletim sistemi, daha derin sistem düzeyinde değişiklikler için Xiaomi’nin şirket içi Vela sistemini entegre ediyor. Bu sayede MIUI ile yaşanan stabilite sorunları ortadan kaldırılıyor.

Ancak burada unutmamanız gereken, Huawei HarmonyOS Next’in aksine HyperOS’in tamamen yeni bir işletim sistemi olmadığı. Android üreticileri “skin” adı verilen birçok farklı Android yorumlaması kullanıyor. Samsung OneUI, OnePlus OxygenOS, Vivo Funtouch OS gibi işletim sistemleri bunun bir örneği. Bu yazılımlar aslında firmaların Custom ROM’u diyebiliriz.

HyperOS vs MIUI: Hangisi Daha İyi?

Her ne kadar Xiaomi çekirdek sistemde değişiklikler yapmış gibi görünse de, bir akıllı telefonda daha önce hiç görmediğiniz hiçbir özellik bu işletim sisteminde yer almıyor. Xiaomi burada akıllı telefon sektöründeki en iyi işletim sistemlerinden ders alarak tamamen harmanlanmış yeni bir işletim sistemi oluşturmuş.

Aslına bakılırsa HyperOS’ta yapılan birkaç değişiklik iOS’tan ilham alıyor. Apple da bunu geçmişte birkaç kez yaptığından Xiaomi için herhangi bir kırgınlık söz konusu değil. Zira her firma kullanıcılar tarafından beğenilen özellikleri farklı isimlerle kendi işletim sistemlerine entegre etme eğiliminde. Ancak yine de HyperOS’ta keşfedilecek çok şey var. Peki HyperOS yenilikleri neler? HyperOS neler sunuyor? İşte her şey.

1. Tasarımda İnce Değişiklikler

HyperOS güncellemesi yaptığınızda MIUI ile HyperOS arasında net bir fark görmeyeceksiniz. Her iki işletim sistemi de neredeyse aynı simgelere ve düzenlemelere sahip olduğundan bu normal. Ancak yeni işletim sistemiyle vakit geçirdikçe simgelerde değişiklikler olduğunu fark edeceksiniz.

İkonlar HyperOS’ta MIUI’ye kıyasla daha az parlak ve ufak tefek bazı ayarlamalar yapılmış durumda. Örneğin Galeri’de güneş MIUI’da sağda, HyperOS’ta ise sola taşınmış durumda. Benzer şekilde, çeşitli uygulama simgelerinde küçük değişiklikler bulacaksınız.

HyperOS’te uygulama menüleri de biraz değişmiş durumda. Yeni işletim sistemi, daha iyi ve daha temiz görünmek için uygulama ayrıntıları bölümünü ve uygulama menüleri bölümünü birleştiriyor. Uygulama menülerine yakından bakarsanız yeniden sıralandıklarını göreceksiniz. MIUI’de bulunan uygulama bilgileri ve kaldırma simgeleri için de metin yok. Ayrıca yazı tipinin kendisi daha büyük ve kalın.

Bunlar ufak ama modern dokunuşlar. HyperOS’in zaten tamamen yeni bir işletim sistemi olma iddiası, en azından görsel olarak, yok. Bu nedenle Xiaomi ufak tefek dokunuşlarla iyi bir iş çıkarmış diyebiliriz.

2. Kontrol Merkezi Artık Daha İyi ve Daha Temiz

Xiaomi, HyperOS’taki Kontrol Merkezi’ne önemli değişiklikler getirdi. Tüm simge etiketlerinin kaybolduğunu hemen fark edeceksiniz. Bu, kontrol merkezine minimalist bir görünüm kazandırsa da birçok kişi için hangi simgenin ne yaptığını anlamak zor olabilir. Ancak Ayarlar > Bildirimler ve Durum Çubuğu’na gidip Simge Etiketlerini Gösterme seçeneğini devre dışı bırakarak bunları kolayca geri getirebilirsiniz.

Yeni Kontrol Merkezi’nde daha büyük simgeler bulunuyor ve bunların tümü tek bir kaydırılabilir ekranda görünüyor. MIUI’da ise kısayol simgeleri, sola ve sağa kaydırabileceğiniz paneller halinde düzenlenmişti. HyperOS ayrıca Kontrol Merkezine bir müzik çalar widget’ı da ekliyor. Bu aslında yeni Android sürümüyle birçok cihaza gelen bir özellik.

Benzer bir Kontrol Merkezini farklı bir cihazda zaten görmüş olabilirsiniz. Tahmininiz iOS ise haklısınız. Xiaomi’nin MIUI arayüzü de iPhone’lara benziyordu. Ancak burada kullanıcıların neleri sevdiği önemli. Xiaomi neticede direkt olarak iOS’i kopyalamamış, sadece tasarımda bazı esintiler görmek mümkün.

3. HyperOS Kilit Ekranı Çok Daha İyi

HyperOS’taki en büyük değişiklikler arasında yeni kilit ekranı tasarımlarının tanıtılması oldu. iOS 16’dan beri iPhone’larda mevcut olan tasarımlar, artık Xiaomi’nin “Sanatsal Kilit Ekranları” isimlendirmesiyle HyperOS’a entegre edilmiş durumda. Bu kilit ekranları son derece özelleştirilebilir durumda. Alan derinliği efektleri gibi efektleri ekleyebilirsiniz.

HyperOS üç kilit ekranı seçeneği sunuyor: Bunlar Klasik, Rhombus ve Magazine olarak sıralanıyor. Kilit ekranını daha kişisel hale getirmek istiyorsanız çeşitli saat seçenekleri ve efektler için Rhombus ve Magazine’i tercih edebilirsiniz. HyperOS vs MIUI karşılaştırması denilince akla gelen en büyük değişikliklerden biri bu olabilir.

4. Bloatware’e Elveda Deyin

Xiaomi akıllı telefonlar yalnızca pek çok özellikle birlikte gelmiyor, aynı zamanda birçok istenmeyen uygulamayı da (bloatware) bir araya getiriyor. Yıllardır Xiaomi telefonlarında yaşanan sorun, sonunda HyperOS ile çözülüyor. MIUI telefonlarındaki bloatware’i kaldırmaya yönelik çözümler bulunsa da (ADB ile bilgisayara bağlanarak uygulama silme gibi) bu adımlar çoğu kullanıcı için fazla karmaşık olabilirr.

HyperOS, kullanıcıların gereksiz uygulamaları kaldırmasına olanak tanıyor. İstenmeyen uygulamaları Xiaomi cihazınızdan kaldırmak yalnızca depolama alanından tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda bunların kullandığı sistem kaynaklarını da serbest bırakır. Böylece daha fazla depolama alanı ve daha iyi performans elde edersiniz.

5. HyperOS Dinamik Ada Benzeri Özellikler Getiriyor

HyperOS ile Xiaomi de Dynamic Island kervanına katıldı ancak Çinli şirket bu konuda biraz gecikti diyebiliriz. Xiaomi’nin buna bir adı olmasa da çoğu kişi buna “Dinamik Çentik” diyor. iPhone’lardaki Dynamic Island’ın aksine, Xiaomi telefonlarda bu özellik pek bir şey yapmıyor.

Bir şarj cihazını bağladığınızda çentiğin etrafındaki alan, şarj hızını ve pil yüzdesini gösterecek şekilde kararıyor. Ayrıca mobil erişim noktasını açtığınızda, DND’yi etkinleştirdiğinizde veya cihazı sessiz moda geçirdiğinizde de bu özellik çalışıyor. Ancak üçüncü taraf uygulamaların da bundan yararlanabilmesi harika olurdu.

6. Geliştirilmiş Pil Ömrü ile Hafif İşletim Sistemi

HyperOS vs MIUI karşılaştırması denince akla gelen en önemli konulardan biri de batarya oluyor. HyperOS, MIUI’ye kıyasla daha az yer kaplıyor. Resmi web sitesine göre MIUI 14 cihazınızda 12,53 GB yer kaplarken, HyperOS 9,14 GB depolama alanı kaplıyor ki bu oldukça etkileyici. Böylece fotoğraf, video ve diğer dosyaları kaydetmek için daha fazla depolama alanınız oluyor.

Xiaomi, cihazın kernel adı verilen çekirdek sisteminde de önemli değişiklikler yaparak pil ömrünün uzamasını sağladı. Kullanıma bağlı olduğu için pilde ne kadar iyileşme beklemeniz gerektiğini söylemek zor olsa da, fazladan bir saate yakın ekran süresi vadediliyor, ki bu oldukça iyi bir rakam.

Yine de HyperOS’a geçtikten sonra pil ömrünün kısa sürede artmasını beklemeyin. Yeni işletim sistemini yüklediğinizde cihaz, arka planda gerçekleşen optimizasyonlardan geçer. Bu nedenle pil kullanımı ilk günlerde yüksek olabilir ancak sonrasında iyileşmeler görmeye başlayacaksınız. HyperOS vs MIUI karşılaştırmasında pil yine HyperOS’un öne çıktığı bir alan oluyor.

7. Kamera Uygulamasına Yeni Bir Kısayol Geliyor

HyperOS vs MIUI arasında kamera uygulamasında çok fazla değişiklik olmasa da HyperOS, video seçeneklerine erişim için kullanışlı bir kısayol ekliyor. MIUI’de, video seçeneklerini görmek için sağ üst köşedeki üç yatay çizgiye tıklamanız gerekirken; HyperOS’ta bu, yalnızca ortadan aşağı kaydırılarak yapılabilir. Xiaomi telefonunuzla çok fazla video çekiyorsanız bu küçük değişikliğin ne kadar faydalı olduğunu anlayacaksınız.

8. Renklere Göre Uygulama Gruplaması

Birçok kişi, uygulamaların uygulama simgelerinin renklerine göre gruplandırılmasını daha mantıklı buluyor. Eğer siz de onların arasındaysanız, HyperOS size bunu sunuyor. HyperOS vs MIUI arasındaki en büyük farklardan biri de kişiselleştirme alanında karşımıza çıkıyor.

Uygulama çekmecesini açmak için yukarı kaydırın, sağ üst köşedeki simgeye dokunun ve “Simgeleri renge göre gruplandır” seçeneğini açın. Uygulama çekmecesindeki tüm uygulamalar artık uygulama simgesindeki baskın renge göre gruplandırılacak.

9. HyperOS ile Yüzen Ekranları Yeniden Boyutlandırmak Artık Zahmetsiz

Kenar çubuğunu kullanarak uygulamaları açtığınızda uygulamalar küçük bir yüzen pencerede açılıyor. MIUI 14’te bunu manuel olarak ayarlamanız gerekse de, bu artık HyperOS’ta değişiyor. Yeni işletim sisteminde, üç noktaya dokunduğunuzda ekranı bölme (yukarı/aşağı), kapatma ve uygulamayı tam ekranda açma seçeneğine sahip oluyorsunuz. Uygulamaları bölünmüş ekran modunda kullanmak artık çok daha kolay.

10. HyperOS Ekosisteme Odaklanıyor

HyperOS vs MIUI arasındaki farklar dediğimizde ekosistem konusunu atlamak olmaz. Xiaomi’nin HyperOS ile ilgili öncelikli odağı, derinlemesine bağlantılı bir ekosistem yaratmak. Çinli teknoloji devi, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, akıllı hoparlörler, akıllı saatler, akıllı ekranlar, akıllı aydınlatma ve fitness takipçilerini içerebilecek Xiaomi cihazları için birleşik bir sistem oluşturmayı hedefliyor.

HyperOS, Xiaomi’nin elektrikli otomobiline de entegre edildi. Bu sayede tüm cihazlarını tek bir yerden yönetmek çok daha kolay olacak. HyperOS vs MIUI arasındaki en önemli farklardan biri de ekosistem noktasında desek yanlış olmaz.

HyperOS vs MIUI: Sizce Hangisi Daha İyi?

HyperOS vs MIUI karşılaştırmasının kazananı aslında belli. HyperOS her açıdan MIUI’den daha iyi desek yanlış olmaz. Yeni güncelleme ile harika kilit ekranlarına, daha temiz bir kontrol merkezine, dinamik çentik alanına, yeni kamera kısayollarına ve daha iyi bölünmüş ekran yönetimine sahip oluyorsunuz. Cihazınız HyperOS güncellemesi alacak telefonlar arasında ise güncellemeyi yükleyip bu yeni özellikleri keşfedebilirsiniz.

Ancak lütfen HyperOS’un yeni olduğunu ve ilk etapta bazı hatalar içerebileceğini unutmayın. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız hatayı Xiaomi’ye bildirin ve optimum performansı sağlamak için cihazınızı düzenli olarak güncelleyin. Bu hem Xiaomi’ye geri bildirim sağlayacak hem de ilerdeki güncellemelerin daha performanslı olmasına yardımcı olacaktır.

Evet, bu şekilde HyperOS vs MIUI karşılaştırmasına son verebiliriz. Eğer HyperOS güncellemesini yapmakta kararsızsanız ve MIUI’ın yerine geçecek bir işletim sistemi arayışındaysanız umarız ki HyperOS vs MIUI içeriğimiz sizlere yardımcı olmuştur.

