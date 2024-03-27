Samsung’un 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı Samsung Galaxy S25 Ultra amiral gemisi akıllı telefonun tasarımı, bir sızıntı kaynağı tarafından sızdırılan görüntülerle gün yüzüne çıktı. Söz konusu sızıntılar, Galaxy S25 Ultra için dört farklı prototipi gözler önüne seriyor. Samsung cephesinin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonları olan Galaxy S25 serisi gümbür gümbür geliyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra Tasarımı Ortaya Çıktı: Önemli Değişiklik Var

PandaFlash adlı kullanıcı, Twitter’da yayınladığı bir gönderi aracılığıyla bu dört farklı telefon tasarımını paylaştı. İddialara göre, Samsung bu prototipleri Galaxy S25 Ultra için test ediyor. Görüntüler, yeni canavarın Galaxy S24 Ultra ile benzer bir görünüme sahip olabileceğini gösteriyor, ancak bazı küçük farklılıklar göze çarpıyor.

İlk prototip telefon, ince çerçevelere ve mevcut amiral gemisi modele benzer bir tasarıma sahipken, üçüncü ve dördüncü prototipler daha ince bir çerçeve sunuyor. Sonuncusu hafifçe yuvarlatılmış kenarlarla dikkat çekerken, ikinci prototip ise son derece ince çerçevelere ve çok ince bir yapıya sahip.

Yuvarlak köşeler oldukça beklenen bir özellik, zira ben de dahil olmak üzere S22 Ultra’dan başlamak üzere bu seriyi kullananlar köşelerin ele batmasından şikayetçiydi. Köşelerin yuvarlatılması kullanıcıların hoşuna gidecektir. Bu sayede ergonomi iyileşecek gibi görünüyor.

Tüm bu prototiplerde dikkat çeken ortak bir nokta, sol alt köşede bulunan S Pen’in varlığı. Bu, Samsung’un S serisi için S Pen desteğini devam ettirmeyi planladığını gösteriyor. Zaten S Ultra modelleri, Galaxy Note 20 Ultra ile öldürülen Galaxy Note serisinin devamı olarak pazarlanıyor. Samsung bu stratejiyi devam ettirecek gibi.

Ancak, bu sızıntıların Galaxy S25 Ultra’nın resmi duyurusundan aylar önce ortaya çıktığını belirtmek önemli. Son raporlara göre, Samsung, bir sonraki amiral gemisi telefonları için ürün özelliklerine ve bileşen tedarikçilerine karar vermek için Mayıs ayını bekliyor.

Dolayısıyla, önümüzdeki aylarda Galaxy S24 Ultra’nın halefi hakkında daha fazla bilgi duymamız olası. S25 Ultra özellikleri ise selefi gibi oldukça etkileyici olacak. Galaxy S24 serisi bir nevi geçiş serisi olarak adlandırılabilir. Bunda Galaxy AI ve yeniden Exynos’a dönüşün de katkısı var. S25 serisi ise daha olgun bir seri olacak gibi görünüyor.

Galaxy S25 serisi, bu yılki Galaxy S24 serisinden farklı olarak tamamen Exynos yonga setleriyle donatılabilir. Samsung, Ocak ayında Exynos 2400 çipli Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerini tanıtırken, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili varyantlar sadece Kuzey Amerika ve Çin pazarları için sunulmuştu.

Ancak, Galaxy S24 Ultra tüm pazarlarda Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle geldiği için, Galaxy S25 Ultra’nın hangi işlemciyle geleceği hala belirsizliğini koruyor. Exynos işlemciye geçişin sinyalleri olsa da, halen Exynos’a karşı müşterilerin tutumu biraz çekingen olduğu için Samsung bu planları askıya alabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S25 Ultra nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!