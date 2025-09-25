Xiaomi Pad 8 tablet serisi bugün Çin’de Xiaomi 17 serisiyle beraber tanıtıldı. Daha erişilebilir fiyatıyla öne çıkan tablet, PC seviyesinde üretkenlik deneyimi sunmayı hedefliyor. Peki Xiaomi Pad 8 özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Xiaomi Pad 8 özellikleri neler?

Xiaomi Pad 8, 11,2 inç büyüklüğünde 3.2K LCD ekrana sahip. 3200×2136 çözünürlük, 144 Hz adaptif yenileme hızı, 12 bit renk desteği ve 800 nit parlaklık sunan ekran; HDR10, HDR Vivid ve Dolby Vision desteğiyle multimedya deneyimini üst seviyeye taşıyor.

TÜV sertifikalı göz koruması, tam DC karartma ve 3:2 en-boy oranı ise özellikle okuma ve üretkenlik odaklı kullanımda avantaj sağlıyor. Ayrıca Matte Edition versiyonunda yansımaları %70 oranında azaltan ve ışık saçılmasını %99 oranında filtreleyen AG nano-etching teknolojisi yer alıyor.

Tablet, 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemciden güç alıyor. 3.21 GHz hızında sekiz çekirdekli CPU, Adreno GPU ve Qualcomm AI Engine sayesinde önceki nesle kıyasla %32,5 daha hızlı CPU ve %51 daha güçlü GPU performansı sağlıyor.

Xiaomi, MOBA oyunlarında 60 dakika boyunca 119 fps seviyesine ulaşıldığını belirtiyor. Cihaz, HyperOS 3 işletim sistemiyle geliyor. Yeniden tasarlanmış kilit ekranı, yapay zekâ ile üretilen dinamik duvar kağıtları, geliştirilmiş çoklu görev özellikleri ve PC seviyesinde tarayıcı deneyimiyle tablet üretkenlik odaklı bir yapı sunuyor.

Arka tarafta 13 MP kamera bulunuyor ve 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta ise 8 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön kamera yapay zekâ destekli portre merkezleme, video güzelleştirme modları ve gerçek zamanlı ışık desteği sunuyor. Ses tarafında ise Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör sistemi yer alıyor. Hi-Res sertifikalı bu hoparlörler, AI ses gürültü engelleme özelliği ile daha net bir deneyim sağlıyor.

Xiaomi Pad 8, 9.200 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. 45W hızlı şarj desteği sayesinde hızlıca dolarken, 22,5W ters şarj özelliğiyle powerbank gibi kullanılabiliyor. Xiaomi, tek şarjla 9,3 saat oyun, 13 saat video izleme ve 18,5 saat çevrimiçi toplantı süresi vaat ediyor. Bağlantı tarafında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB 3.2 Gen1 desteği bulunuyor.

Teknik Özellikler

Ekran: 11,2 inç 3.2K LCD, 144 Hz, 12 bit, 800 nit, HDR10 / Dolby Vision

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4 (4nm, 3.21 GHz)

RAM: 8 GB LPDDR5X / 12 GB LPDDR5T

Depolama: 128 GB UFS 3.1 / 256 GB UFS 4.1

Arka Kamera: 13 MP, 4K@30fps video

Ön Kamera: 8 MP ultra geniş, AI destekli

Batarya: 9.200 mAh, 45W hızlı şarj, 22,5W ters şarj

Ses: Dörtlü hoparlör, Dolby Atmos, Hi-Res ses

Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen1

Tasarım: 5,75 mm kalınlık, 485 g (Matte Edition: 5,8 mm, 494 g)

Xiaomi Pad 8 fiyatı ne kadar?

8GB + 128GB: 2.199 yuan (~308 dolar)

8GB + 256GB: 2.499 yuan (~350 dolar)

12GB + 256GB: 2.799 yuan (~392 dolar)

8GB + 256GB (Matte Edition): 2.699 yuan (~378 dolar)

12GB + 256GB (Matte Edition): 2.999 yuan (~420 dolar)

Tablet, Siyah, Turkuaz Yeşil ve Buz Kristali Mavisi renk seçenekleriyle geliyor. Xiaomi Focus Pro kalem ve manyetik klavye ise ayrı olarak satışa sunuluyor.

