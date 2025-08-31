Xiaomi’nin yeni nesil işletim sistemi HyperOS 3.0 Çin’de tanıtıldı. 29 Ağustos itibarıyla beta sürecine çıkan yeni güncelleme, önemli tasarım ve performans yenilikleri içeriyor.

Bu videoda ise Aydoğan Çin’de paylaşılan yenilikleri değerlendirerek hangi cihazlara ne zaman geleceğine dair bilgiler veriyor.

