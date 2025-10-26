Apple, mobil cihazlarında performans çıtasını yükselttikçe, bu gücü sürdürülebilir hâle getirmek için yeni soğutma çözümleri geliştirmeye odaklanıyor. Son bilgilere göre şirket, iPhone 17 Pro serisinde kullandığı vapor chamber (buhar odası) soğutma sistemini şimdi de iPad Pro modellerine taşımayı planlıyor.

Apple, M6 iPad Pro Modellerine Sıvı Soğutma Sistemi Getirmeye Hazırlanıyor

Bloomberg’in güvenilir Apple analistlerinden Mark Gurman’ın “Power On” bülteninde aktardığına göre, bu gelişmiş sıvı soğutma çözümü, TSMC’nin 2 nanometre üretim süreciyle geliştirilecek M6 çip ile birlikte 2027 ilkbaharında tanıtılması beklenen yeni nesil iPad Pro modellerinde yer alabilir.

Apple’ın bu kararı almasındaki temel sebep, iPad Pro’nun giderek daha fazla profesyonel iş yükünü taşıyor olması. Video düzenleme, 3D modelleme, yapay zekâ uygulamaları gibi işlemciyi yoğun şekilde kullanan işlemlerde ısınma kaynaklı performans düşüşleri (throttling) yaşanabiliyor.

Buhar odası teknolojisi, bu tarz yoğun kullanım senaryolarında cihazın daha uzun süre yüksek performansta kalmasını sağlayabilir.

Sıvı soğutma ne sağlar?

Vapor chamber olarak bilinen bu sistem, aslında pasif bir sıvı soğutma çözümüdür. İçinde az miktarda sıvı barındıran kapalı bir metal hazne, cihazın içindeki ısıyı hızla emerek buharlaştırır. Oluşan buhar, daha serin yüzeylere yönelir ve burada yoğunlaşarak tekrar sıvıya dönüşür. Bu döngü sayesinde cihazın ısısı dengelenmiş olur.

Bu sistemin sunduğu başlıca avantajlar şunlar:

Daha kararlı performans: Aşırı ısınma kaynaklı işlemci yavaşlamalarını önler.

Aşırı ısınma kaynaklı işlemci yavaşlamalarını önler. Fan kullanılmaz: Sessiz bir şekilde soğutma sağlanır.

Sessiz bir şekilde soğutma sağlanır. İnce tasarımlarla uyumludur: iPad Pro gibi kompakt cihazlarda kullanılabilir.

Apple’ın bu teknolojiyi iPhone 17 Pro’da test etmiş olması, şirketin sıvı soğutma sistemlerine artık daha sıcak baktığını gösteriyor. iPad Pro gibi yüksek performanslı cihazlarda bu sistemin benimsenmesi, gelecekte MacBook Air gibi fan kullanmayan dizüstü bilgisayarlarda da kullanılabileceği anlamına geliyor.

Gurman’ın değerlendirmesine göre Apple, iPad Pro modellerini yaklaşık 18 ayda bir güncelliyor. Bu döngüye göre, M6 çipli ve vapor chamber soğutmalı yeni iPad Pro’nun 2027’nin ilkbaharında tanıtılması bekleniyor. Bu da Apple’ın tablet pazarındaki yenilikçi konumunu korumak istediğini gösteriyor.

Yeni modelle birlikte Apple, iPad Pro’nun artık sadece tablet değil, taşınabilir bir iş istasyonu olarak konumlanmasını sağlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda donanımsal gelişmeler kadar termal tasarım da giderek daha önemli hâle geliyor.

