HyperOS 3 güncellemesi global olarak dağıtılmaya başladı. Peki Xiaomi kullanıcılarını hangi yenilikler bekliyor ve bu güncelleme hangi cihazlardan başlayarak gelecek? İşte Xiaomi Android 16 güncellemesi hakkında merak edilenler.

Xiaomi, HyperOS 3 global dağıtımını başlattı

Xiaomi, Eylül ayında HyperOS 3’ün global sürümü için beta test kullanıcılarını toplamaya başlamıştı. Şimdi ise beklenen adım geldi: Şirket, güncellemenin kademeli olarak tüm dünyada dağıtımına başladığını resmen duyurdu. İlk etapta Xiaomi 15T ve 15T Pro kullanıcıları bu güncellemeyi alacak.

Resmî Xiaomi HyperOS hesabından yapılan açıklamaya göre, HyperOS 3 global dağıtımı aşamalı biçimde gerçekleştiriliyor. Çin’de bu güncelleme ilk olarak Xiaomi 15 serisi ve Redmi K80 modellerine sunulmuştu. Global pazarda ise ilk dalga 15T serisi kullanıcıları olacak.

HyperOS 3 ile gelen yenilikler

HyperOS 3, Android 16 tabanlı bir arayüz olarak geliştirildi ve önceki sürümlere göre hem tasarım hem de performans anlamında ciddi iyileştirmeler içeriyor. Xiaomi’nin ifadesiyle bu sürüm, cihazlar arası ekosistemi daha “bağlantılı ve akıllı” hale getiriyor.

Yenilenmiş arayüz: Daha sade, dinamik geçiş animasyonlarına sahip bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Daha sade, dinamik geçiş animasyonlarına sahip bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Uygulama iyileştirmeleri: Kamera, galeri, güvenlik ve sistem araçları baştan tasarlandı.

Kamera, galeri, güvenlik ve sistem araçları baştan tasarlandı. Yeni yapay zekâ özellikleri: Metin özetleme, görüntü oluşturma ve AI destekli çeviri gibi özellikler artık sistemin içine entegre edildi.

Metin özetleme, görüntü oluşturma ve AI destekli çeviri gibi özellikler artık sistemin içine entegre edildi. Performans optimizasyonu: HyperOS 3, pil tüketimini azaltırken RAM yönetimini de daha verimli hale getiriyor.

Görsel olarak da fark yaratan güncelleme, yeni duvar kâğıtları, widget animasyonları ve kişiselleştirme temaları ile kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Hangi cihazlar HyperOS 3 güncellemesini alacak?

İlk olarak Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro modellerine ulaşan güncelleme, önümüzdeki haftalarda kademeli olarak daha fazla modele yayılacak. Şirketin geçmiş sürüm planlamalarına göre Redmi ve POCO cihazları da 2025’in ilk çeyreğinde HyperOS 3’e geçiş yapacak. Aşağıda Xiaomi Android 16 alacak telefonlar ve tabletler listesini bulabilirsiniz.

Ekim – Kasım 2025 Arası

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15T Pro / 15T

Xiaomi MIX Flip

Redmi Note 14 Serisi

Poco F7 Serisi

Poco X7 Serisi

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Smart Band 10 Serisi

Kasım – Aralık 2025 Arası

Xiaomi 14 Ultra / 14 / 14T Pro / 14T

Redmi Note 13 Pro

Redmi 15 / 14C / 13 / 13x

Poco F6 Pro / F6

Poco X6 Pro

Poco M7 / M6 Pro / M6

Poco C75

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi Pad 2 Serisi

Aralık 2025 – Mart 2026 Arası

Xiaomi 13 Serisi

Xiaomi 12 Serisi

Redmi Note 14 5G / 14S

Redmi Note 13 Serisi

Redmi 15 Serisi

Poco F5 Pro / F5

Poco X6

Poco M7 Pro 5G

Poco C85

Redmi Pad Pro / Pro 5G

Redmi Pad SE Serisi

Poco Pad

HyperOS 3 global sürümü Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Xiaomi Türkiye henüz resmi tarih paylaşmadı ancak global dağıtımın başlamasıyla birlikte HyperOS 3 Türkiye lansmanının da kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor. Geçmiş güncellemelerde olduğu gibi, global sürümün ardından Türkiye kullanıcılarına 2–4 hafta içinde gönderilmesi olası görünüyor.

Xiaomi, bu sürümle birlikte kendi ekosistemini daha kararlı ve akıllı hale getirerek Apple ve Samsung gibi markalarla rekabette bir adım daha öne geçmeyi hedefliyor.

Peki sizce HyperOS 3 Xiaomi’nin yazılım deneyimini gerçekten ileriye taşıyabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.