Xiaomi, merakla beklenen HyperOS 3 güncellemesini resmen duyurdu. Android 16 tabanlı yeni sürüm, görsel değişikliklerden yapay zekâ odaklı iyileştirmelere kadar pek çok yenilik getiriyor. Çin’de düzenlenen etkinlikte tanıtılan HyperOS 3, yalnızca performans artışı değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini ileriye taşıyan yeni özelliklerle geliyor. Peki HyperOS 3 ile gelen yenilikler neler? HyperOS 3 alacak cihazlar neler?

HyperOS 3 ile gelen yenilikler neler?

Android 16 tabanlı yeni HyperOS 3 özellikle yapay zeka ve performans konularına odaklanmış durumda. Zaten bu Xiaomi kullanıcıları arasında beklenen bir şeydi. Şirket her sene bu sözü verse de, özellikle global cihazlara verilen yazılım desteği konusunda şikayetler devam ediyor.

Bu haberin yazarı ve bir Xiaomi 14 kullanıcısı olarak HyperOS güncellemelerinin geç gelmesi ve amiral gemisi seviyesinde bir cihazda bile günlük kullanımı keyifsiz hale getiren yazılım hatalarının olması nedeniyle bu sürümden oldukça umutluyum. Gelin aşağıda HyperOS 3 güncellemesi ile gelen yenilikleri teker teker inceleyelim.

Ciddi performans iyileştirmeleri geliyor

Xiaomi, HyperOS 3’ü geçen yıl duyurulan HyperCore teknolojisinin üzerine inşa ettiğini açıkladı. Yeni optimizasyonlarla CPU yükü %4 azaltılırken enerji verimliliği %10 artırıldı. Kare kaybı oranı %18,9 düşürüldü. Uygulama başlatma hızında %21, video oynatmada %10 ve dokunma gecikmesinde %9 iyileştirme sağlandı. Özellikle oyunlarda bu farkın daha net hissedileceği belirtiliyor.

Görsel iyileştirmeler de yapılmış

Görsel tarafta ise yeni ikonlar, yenilenen durum çubuğu ve özelleştirilebilir ana ekran ızgarası dikkat çekiyor. Ayrıca yapay zekâ destekli dinamik duvar kâğıtları otomatik derinlik efektleriyle telefonunuzu daha kişisel hale getiriyor.

Xiaomi Super Island tanıtıldı

Etkinliğin en dikkat çeken yeniliklerinden biri Super Island oldu. Apple’ın Dynamic Island’ına benzer şekilde çalışan bu özellik, uygulama aktivitelerini, randevuları, medya kontrollerini ve bildirimleri gerçek zamanlı takip etmeye imkân tanıyor. 70’in üzerinde hizmeti destekleyen Super Island, bildirim panelinde sürekli aktif kalarak kullanıcıya dinamik bir merkez sunuyor.

Yeni yapay zekâ özellikleri

HyperOS 3, AI yükseltmeleriyle telefonları adeta akıllı bir asistana dönüştürüyor. Yeni Super XiaoAi Asistan, ekranda görünen içerikleri analiz edebiliyor ve bağlama uygun yanıtlar verebiliyor. Ayrıca kullanıcılar ekrandaki içerikleri daire içine alarak arama, çeviri veya paylaşım gibi işlemleri anında gerçekleştirebiliyor. Bu özellik, Google’ın Circle to Search özelliğine oldukça benziyor.

Apple entegrasyonu iyileşti

Xiaomi ayrıca iPhone, iPad ve Mac cihazlarla entegrasyonu artırdı. Artık kullanıcılar Mac bilgisayarlarında Xiaomi telefon uygulama pencerelerini açabiliyor, dosya paylaşımı ve fotoğraf görüntüleme işlemlerini sorunsuz şekilde yapabiliyor.

Güvenlik ve gizlilik iyileştirmeleri

Yeni sürüm, güvenlik tarafında da yenilikler getiriyor. Çoklu cihaz hesabı girişi, gelişmiş veri koruması, uygulama izinlerinde daha fazla kontrol ve iki faktörlü kimlik doğrulama bu güncellemenin dikkat çeken unsurları. Ayrıca kullanıcılar artık cihazları kapalı olsa bile kayıp telefonlarını bulabilecekler.

HyperOS 3 beta alacak cihazlar neler?

Xiaomi, HyperOS 3 beta sürümünü alacak ilk cihazların listesini de paylaştı. Global dağıtım tarihleri farklılık gösterebilir ancak Çin için takvim şu şekilde:

29 Ağustos

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

POCO F7 modelleri

17 Eylül

Xiaomi MIX Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi

Xiaomi TB S Pro Mini LED serisi

30 Eylül

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra/Titanium Special Edition

Xiaomi 14 Pro/Titanium Special Edition

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Peki siz HyperOS 3 güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni özellikler Xiaomi telefonları daha cazip hale getirir mi?