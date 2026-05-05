Türkiye’nin havacılık vizyonunda önemli bir yer tutan yerli platformlar, küresel tedarik zinciriyle entegrasyonunu sürdürüyor. TUSAŞ ve GE Aerospace arasında imzalanan yeni sözleşme, uçağın kalbi niteliğindeki F404 motorları için uzun vadeli bir destek sürecini resmileştiriyor. Peki, bu HÜRJET F404 motor anlaşması uçağın küresel pazardaki rekabet gücünü nasıl etkileyecek?

HÜRJET F404 motor anlaşması ve operasyonel süreklilik

Anlaşma, uçağın sadece bugününü değil, gelecekteki varyantlarının geliştirilme sürecini de kapsayan teknik ve operasyonel desteği güvence altına alıyor. HÜRJET F404 motor anlaşması sayesinde TUSAŞ, uçağın seri üretim ve geliştirme aşamalarında GE Aerospace’in gelişmiş itki sistemleri tecrübesinden faydalanmaya devam edecek. Bu durum, yerli jetin uluslararası standartlarda bir lojistik desteğe sahip olması anlamına geliyor.

Havacılık sektöründe motor tedariki, bir uçağın ihracat potansiyelini doğrudan belirleyen unsurların başında geliyor. HÜRJET jet eğitim uçağı için tercih edilen F404 motorunun halihazırda 16 farklı ulusun envanterinde bulunması, uçağın küresel pazarda güvenilir bir itki sistemiyle temsil edilmesini sağlıyor. GE Aerospace, bu anlaşmayla Türkiye’nin havacılık ekosistemindeki stratejik rolünü daha da sağlamlaştırmış oldu.

Taraflar ve stratejik pozisyonlar

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, uçağın havacılık kabiliyetleri açısından kritik bir eşiği temsil ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “GE Aerospace ile uzun yıllara dayanan işbirliğimiz, HÜRJET’in modern, güvenilir ve küresel ölçekte rekabetçi bir eğitim platformu olarak başarısını destekleyen kritik itki kabiliyetlerini sağlamaya devam etmektedir. Bu anlaşma, vizyonumuzu ve endüstriyel yetkinliklerimizi daha da pekiştirmektedir.”

GE Aerospace Savunma ve Sistemler Küresel Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Rita Flaherty ise TUSAŞ’ın kendilerine duyduğu güvenden onur duyduklarını dile getirdi. Flaherty, HÜRJET küresel sahnede yerini alırken Türkiye’nin savunma ve havacılık ekosistemindeki yükselişine katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını kaydetti. Bu karşılıklı güven, TUSAŞ GE Aerospace iş birliği kapsamındaki projelerin geleceğine dair önemli sinyaller veriyor.

40 yıllık stratejik ortaklığın teknik mirası

İki kurum arasındaki ilişki sadece bu projeyle sınırlı değil; kökleri 1985 yılında kurulan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ortaklığına kadar uzanıyor. Türk Hava Kuvvetlerinin F-16 filosuna güç veren F110 motorlarıyla başlayan bu süreç, günümüzde milli muharip uçak KAAN ve HÜRJET jet eğitim uçağı gibi projelerle devam ediyor. Yaklaşık 40 yıla yayılan bu derin bağ, teknik bilgi transferi ve bakım-onarım kapasitesinin gelişmesinde lokomotif görevi görüyor.

Farnborough 2024 ve IDEF 2025 süreçlerinde temelleri atılan bu yeni HÜRJET F404 motor anlaşması, uçağın gelişmiş aviyoniklerini yüksek performanslı bir turbofan motorla birleştiriyor. Operasyonel esneklik sunan bu yapı, yeni nesil jet eğitimi arayan hava kuvvetleri için HÜRJET’i öncelikli bir aday haline getiriyor. 16 ülkede kendini kanıtlamış bir motorun kullanılması, platformun muharebe şartlarındaki güvenilirliğini de pekiştiriyor.

TUSAŞ’ın havacılık sektöründeki yükselişi, bu tür uluslararası stratejik ortaklıklarla ivme kazanıyor. Mevcut TUSAŞ GE Aerospace iş birliği, Türkiye’nin sadece kullanıcı değil, aynı zamanda tasarım ve üretim süreçlerinde de etkin bir aktör olduğunun altını çiziyor. HÜRJET’in milli yazılımları ile F404 motorunun uyumu, platformun dijital çağın gereksinimlerine hızlıca adapte olmasını sağlayacak bir zemin sunuyor.

Turbofan nedir?

Turbofan, gaz türbinli bir uçak motoru tipidir. Hem içteki çekirdek motordan geçen havanın yakılmasıyla hem de dıştaki fandan geçen havanın itkisiyle güç üretir. F404 gibi turbofan motorlar, düşük yakıt tüketimi ve yüksek itki gücü kombinasyonu sayesinde askeri jetlerde yaygın olarak tercih edilir.

İlginizi Çekebilir: HÜRJET İspanya yolunda! İmzalar atıldı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? HÜRJET’in motor konusunda sağladığı bu güvence ihracat rakamlarına nasıl yansır? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!