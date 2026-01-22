Fransız oyun devi Ubisoft, oyun dünyasını sarsan bir duyuruyla altı projesini iptal ettiğini açıkladı. Bu iptaller arasında uzun zamandır beklenen Prince of Persia: The Sands of Time yeniden yapımı da bulunuyor. Peki bu karar, Ubisoft için ne anlama geliyor?

Ubisoft cephesinde büyük deprem: 6 oyun iptal edildi!

Gelen bilgilere göre Ubisoft, büyük bir yeniden yapılanma sürecine girdiğini duyurdu. Bu sürecin bir parçası olarak, aralarında merakla beklenen Prince of Persia: The Sands of Time yeniden yapımının da bulunduğu toplam altı adet yeni Ubisoft oyunu projesi rafa kaldırıldı. Bu gelişme, özellikle serinin hayranları arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

2020 yılında ilk kez duyurulan yeniden yapım projesi, o zamandan beri çeşitli geliştirme sorunları yaşıyordu. Sürekli ertelenen ve stüdyo değişikliklerine uğrayan oyunun akıbeti belirsizliğini koruyordu. Ubisoft tarafından yapılan son açıklama, bu belirsizliği maalesef olumsuz bir şekilde sonlandırdı. İptal edilen diğer beş oyunun ise üçünün yeni fikri mülk, birinin ise mobil oyun olduğu belirtildi.

Sadece iptaller değil, ertelemeler de var

Şirketin sarsıntılı dönemi sadece iptallerle sınırlı kalmadı. Yapılan açıklamada, geliştirme aşamasındaki yedi oyunun daha ertelendiği bilgisi paylaşıldı. Bu oyunların hangileri olduğu belirtilmese de, sektörde bir süredir konuşulan Assassin’s Creed: Black Flag yeniden yapımının bu ertelenen projelerden biri olabileceği tahmin ediliyor.

Ubisoft, bu kararların şirketin gelecekteki stratejilerine odaklanma ve kaynaklarını daha verimli kullanma çabasının bir parçası olduğunu vurguluyor. Ancak bu durum, şirketin yakın gelecekteki oyun portföyünde önemli bir daralmaya işaret ediyor ve oyuncular arasında endişe yaratıyor.

Stüdyolar kapanıyor, yapı değişiyor

Bu büyük yeniden yapılanma kapsamında Ubisoft, Stockholm ve Halifax’taki stüdyolarını kapatma kararı aldı. Ayrıca, Star Wars Outlaws gibi büyük bir projenin geliştiricisi olan Massive Entertainment dahil olmak üzere bazı stüdyoların da yeni organizasyonel model kapsamında yeniden yapılandırılacağı açıklandı.

Şirket, “yaratıcı evler” olarak adlandırdığı beş bağımsız iş birimine ayrılacak. Bu birimlerden biri olan ve Tencent destekli Vantage Studios; Rainbow Six, Assassin’s Creed ve Far Cry gibi markaların yönetiminden sorumlu olacak. Bu köklü değişikliklerin kaç kişinin işten çıkarılmasına yol açacağı ise henüz netlik kazanmadı.

İlginizi Çekebilir: Rekabet Kurumu’ndan Temu açıklaması geldi! Soruşturma mı, rutin kontrol mü?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ubisoft’un Prince of Persia yeniden yapımını iptal etmesi sizi hayal kırıklığına uğrattı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!