HubblePhone, gelecek avuçlarınızda!

HubblePhone, geleceğin çılgın teknolojisi olarak da nitelendirilen akıllı telefonun, çift ekran ve katlanabilen bir kasayla, 2020‘de piyasaya sunulması bekleniyor.

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Turing Uzay Endüstrileri’nden HubblePhone

HubblePhone, kesinlikle bizi heyecanlandıran çılgın bir görünüme sahip. Bir akıllı telefon düşünün ki şekilden şekile girebilen, katlanabilen ve birden fazla kamerasıyla her durumda resim çekebilen. HubblePhone’u üretecek olan Turing firması, daha önce de defalarca akıllı telefon üretmeye çalışmış fakat siparişlerini zamanında teslim etmede başarılı olmamıştı. Ayrıca, iflas çanlarının çaldığı firmanın, son dönemlerde bankalarla sıkıntı yaşamakta olduğu bildirildi.

Bu kötü gidişata, şirketin daha önceki üretmiş olduğu telefonların istenilen özelliklere sahip olmaması, geciken üretim aşaması ve sipariş tedarik süresinin uzamasının neden olduğu belirtilmekte. Ayrıca, firmanın global seviyeye hitap eden bir amiral gemisi henüz bulunmamakta.

Göz alıcı ekranlar

Günümüz dünyasında akıllı telefonlarda çift ekran giderek popüler olmaya başladı. Fakat bu modelde, iki parçalı olan telefonun her dört tarafının da ekrana sahip olduğunu görmekteyiz. HubblePhone‘da ana ekran, tüm panel boyunca bombeli ve kıvrımlı bir yapıya sahipken, panelin arkasında da başka bir ekranın olduğu görünmekte.

Güçlü kamera

Nokia N93′ten de hatırlayacağımız, gövdeye gömülü olarak gelen kamera tasarımına sahip olan akıllı telefonun, şaşırtıcı bir şekilde 15x optik yakınlaştırma ile geleceği söylenmekte. Bu denli bir optikal yakınlaştırmaya sahip bir kameranın, bu kadar küçük bir panele sığdırılması, akıllı telefon dünyasında çığır açacak gibi görünüyor. Samsung Galaxy S4 Zoom ve Galaxy K Zoom gibi modellerde gördüğümüz bu tasarım, tekrar popüler olma yolunda ilerliyor gibi. Cihazın donanımsal olarak da şaşırtacağı kesin gibi görünüyor; öyle ki bir değil iki adet Snapdragon 855 yonga seti ile gelmesi beklenen amiral gemisi, 5G teknolojisi, daha gerçekçi bir oyun deneyimi için AR (artırılmış gerçeklik), MR (karma) ve VR kullanacağı belirtildi. Bu arada, Snapdragon 855 yonga setinin, Aralık 2018 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. HubblePhone, kasasında iki tane yonga seti ve göz kamaştıran eşsiz ekran gövde oranıyla 2020‘de piyasaya çok iddiali bir giriş yapacağa benziyor.

Astronomik fiyat

HubblePhone, fiyat olarak da piyasanın en pahalısı olacak gibi görünüyor. 2750 $ gibi bir satış fiyatıyla, en pahalı akıllı telefonlardan biri olacak olan amiral gemisini almak için 2020 yılına kadar beklemek zorunda kalacağız maalesef. HubblePhone’un çıkış tarihi, ABD için Ağustos, Avrupa için Eylül, Çin için Aralık ve dünyanın geri kalanı için Haziran 2020 olarak belirtildi.

HubblePhone, sahip olduğu özelliklerle gerçek olmayacak kadar iyi görünse de, firmanın amiral gemisini şimdiden popüler yapmak için uyguladığı stratejide başarılı olduğunu söylemek mümkün. Gerçekleri öğrenmek için 2020 yılına kadar beklemek zorunda olacağımız aşikar.