Neredeyse üst seviye yeni nesil her akıllı telefonda bulunan kablosuz şarj desteği için dünya üzerinde bulabileceğiniz en hızlı şarj edebilen Qi cihazı olan Umidigi Q1 ofisimize ulaştı. Kırmızı rengi ve aynalı tasarımıyla dikkat çeken Q1, Quick Charge 3.0 desteği sunmasının yanı sıra 12V/9V/5V ile 2A şarj edebilme kabiliyetine sahip olarak 15W’a kadar hızlı şarj desteği sunuyor.

Ülkemize yeni giren Umidigi’nin ofisimize gelen ilk ürünü Umidigi Q1’in detaylarını ve ilk olarak Ulefone Power 5 ve Samsung Galaxy S9+ ile denedik. Özellikle Umidigi Z2 ve Umidigi Z2 Pro’da 15W desteği veren cihazın kutu açılışını videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler..

Dünyanın en hızlı kablosuz şarj cihazı elimizde! | Umidigi Q1 kutu açılışı