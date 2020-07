Huawei, yeni tabletiyle 3C’de görüntülendi!

Huawei, tablet sektöründe son zamanlarda oldukça iyi başarılara imza attı. Şimdi ise şirketin yeni tabletiyle ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. Huawei‘nin yeni tableti 3C tarafından şarj özellikleri ile görüntülendi.

Yeni Huawei tabletin şarj özellikleri hakkında neler ortaya çıktı?

3C sertifikasında ortaya çıkan bilgilere göre cihazın model numarası SCMR-W09 olacak. Sertifikasyon yetkilisine göre tabletin 22.5W hızlı şarj özelliği bulunacak. Bu değer bir tablet için oldukça iyi gözüküyor. Şirket, tablet tarafında da diğer firmaların önüne geçmek için çeşitli atılımlar yapacak gibi görünüyor. Listeye göre bu tabletin üreticisi Huawei Terminal Co. Ltd.‘dir. Üretim tesisinin yeri ise Xike Communication Technology Equipment Co. Ltd. olacak. Ayrıca bu sertifikanın 22 Haziran tarihinde alınmış olması da yakında daha fazla şey duyabileceğimiz anlamına geliyor.

Tablet pazarı günümüzde akıllı telefon pazarı kadar kazançlı değil. Bununla birlikte piyasada 5G desteği bulunan çok fazla tablet de mevcut değil. Buna rağmen Huawei, geçen seneden bu yana 5G destekli tabletlerini piyasaya sürüyor. Şirket bu sene MatePad Pro 5G ve MatePad olmak üzere iki model çıkardı. ABD tarafından yoğun bir baskı gören Huawei, her şeye rağmen piyasada tutunuyor ve kendini sürekli geliştiriyor. Ekim ayında gerçekleşmesi planlanan etkinliğe kadar bu cihaz hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.