Haber
Huawei, yeni tabletiyle 3C’de görüntülendi!
Huawei, tablet sektöründe son zamanlarda oldukça iyi başarılara imza attı. Şimdi ise şirketin yeni tabletiyle ilgili önemli bilgiler ortaya çıktı. Huawei‘nin yeni tableti 3C tarafından şarj özellikleri ile görüntülendi.
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Yeni Huawei tabletin şarj özellikleri hakkında neler ortaya çıktı?
3C sertifikasında ortaya çıkan bilgilere göre cihazın model numarası SCMR-W09 olacak. Sertifikasyon yetkilisine göre tabletin 22.5W hızlı şarj özelliği bulunacak. Bu değer bir tablet için oldukça iyi gözüküyor. Şirket, tablet tarafında da diğer firmaların önüne geçmek için çeşitli atılımlar yapacak gibi görünüyor. Listeye göre bu tabletin üreticisi Huawei Terminal Co. Ltd.‘dir. Üretim tesisinin yeri ise Xike Communication Technology Equipment Co. Ltd. olacak. Ayrıca bu sertifikanın 22 Haziran tarihinde alınmış olması da yakında daha fazla şey duyabileceğimiz anlamına geliyor.
Tablet pazarı günümüzde akıllı telefon pazarı kadar kazançlı değil. Bununla birlikte piyasada 5G desteği bulunan çok fazla tablet de mevcut değil. Buna rağmen Huawei, geçen seneden bu yana 5G destekli tabletlerini piyasaya sürüyor. Şirket bu sene MatePad Pro 5G ve MatePad olmak üzere iki model çıkardı. ABD tarafından yoğun bir baskı gören Huawei, her şeye rağmen piyasada tutunuyor ve kendini sürekli geliştiriyor. Ekim ayında gerçekleşmesi planlanan etkinliğe kadar bu cihaz hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Google Chrome 64-bit, Android cihazlar için sonunda geliyor!
Google Chrome 64-bit sonunda mobil cihazlar için geliyor. Yeni sürümün Android cihazlar için çok yakın bir zamanda geleceği öğrenildi.
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Google Chrome 64 bit olmaya başladı!
Google, mobil Android uygulamaları 64-bite geçirmeye devam ediyor. Firma bu işe tahmin edebileceğiniz üzere kendi uygulamalarından başladı. Android Police isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Chrome Beta uygulaması bazı cihazlarda 64-bit oldu. Tarayıcıya girilen “chrome://version” kodu üzerinden ortaya çıkan bu durum karşısında kullanıcılar 32-bit ve 64-bit olarak çalışan tarayıcıları Octane 2.0 üzerinden teste soktular. Test sonucunda ise 64-bitlik sürümün daha performanslı çalıştığı ortaya çıktı. Versiyon kısmında yapı numarası 83 ve 84 ile başlayan sürümlerin 32-bit olduğu gözlemlenirken, 85 ve 86 ile başlayan sürümlerin 64-bit olduğu ortaya çıktı.
64-bite geçiş ile birlikte performans ve güvenlik konularında daha sağlam bir tarayıcı olacağı belli olan Google Chrome, ağustos ayı içerisinde Android 10 kullanan neredeyse bütün cihazlara gelecek. Hali hazırda dünya üzerinde yer alan Android cihazların sadece %8′lik bir bölümü Android 10 sürümünü kullanmakta. Bununla birlikte firma yine Ağustos 2021 tarihine kadar diğer Android uygulamalarına da 64-bite geçişi bitirmeleri yönünde talimatta bulundu. Apple iOS tarafının 2017 yılından bu yana 32-bit desteğini sonlandırmasının ardından, Google da Android için böyle bir yol izleyerek performans ve güvenlik konusunda önemli adımlar atmak istiyor. Eğer sizlerde Google Chrome Beta uygulamasına sahipseniz URL kısmına “chrome://version” yazarak kullandığınız tarayıcının sürümünü öğrenebilirsiniz.
Tablet/Notebook/Laptop
Huawei ve Honor, oyun bilgisayarı sektörüne giriş yapmak üzere
Bazı Çinli kaynaklara göre, Huawei ve Honor yakın zaman içinde oyun bilgisayarı sektörüne giriş yapacak. Markaların, ilk oyun bilgisayarlarını ise Ağustos ayında tanıtması bekleniyor. İlk cihaz, Honor tarafından tanıtılacak; ardından ise, Huawei’nin oyuncu bilgisayarını görme şansı yakalayacağız. Biz, Huawei ve Honor tarafından tanıtılan cihazlar çok büyük oranda aynı olacak ve tek farkları ise üzerindeki marka logoları olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bildiğiniz üzere Huawei ve Honor bu taktiği birçok sektörde hali hazırda uyguluyor.
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Huawei ve Honor oyun bilgisayarı sektöründe başarı yakalayabilir mi
Honor’un üst düzey yetkililerinden Zhao Ming tarafından yapılan açıklamaya göre, oyun bilgisayarı sektörü, Honor markasının her zaman ilgisini çeken ve firmanın içinde bulunmak istediği bir sektör idi. Ayrıca Zhao Ming, firmanın bu sektörde yer alabilmek için yıllardır alttan gelen bir hazırlık içinde olduğunu da belirtti. Firmaların rakipleri ise, Asus ve MSI gibi sektörün önde gelen markaları olacak. Bize kalırsa Honor‘la Huawei, mobil sektörde kazandıkları güveni, oyun bilgisayarı sektörüne de taşıyacaklardır. Eğer şirketler bu sektörde başarıya ulaşabilirse, büyük ihtimalle temelden getirdikleri güvenin payı da çok büyük olacaktır. Bunlara ek olarak, Honor tarafında iyi bir fiyat ve performans dengesi yakalanır ise; kısa zamanda ciddi bir atılım da görebiliriz. Oyun bilgisayarı sektöründe rekabetin artacak olması ise oyuncular için güzel haber. Umarız artan rekabet, fiyatlara olumlu bir şekilde yansır ve Honor, Huawei’nin oyun bilgisayarlarını da uygun fiyatlarla görebilme şansı yakalarız. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
AnTuTu, Haziran’ın en güçlü telefonunu açıkladı!
AnTuTu Benchmark, her ay olduğu gibi Haziran ayında da en yüksek puan alan Android telefonların listesini yayınladı. Listeye BBK Electronics markaları damgasını vururken, orta seviyede ise rekabet kızışmış gibi gözüküyor!
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Haziran ayının AnTuTu lideri Oppo Find X2 Pro oldu!
AnTuTu’nun aylık olarak paylaştığı liste, sentetik test uygulamasından en yüksek puan alan cihazları listeliyor. Geçtiğimiz ayın performanslı telefonlarını sahneleyen listenin başında Oppo Find X2 Pro yer alıyor. 608.049 puan alan Find X2 Pro, Mayıs ayındaki derecesini biraz daha geliştirmeyi başararak liderliği kimseye kaptırmamış.
603.266 puan ile Xiaomi Mi 10 Pro ikinci sırada yer alırken, Xiaomi’nin güçlü telefonu Mayıs ayına kıyasla bir basamak yükselmiş. Listenin üçüncü sırasında ise aldığı 599.306 puan ile Oppo Find X2 göze çarpıyor. Mayıs ayında ikinci sırada yer alan telefon, yerini Xiaomi’ye kaptırmış gibi görünüyor. Listenin tamamını Qualcomm Snapdragon 865 işlemcili cihazlar oluştururken, bunların 7 tanesinde BBK Electronics markaları (Oppo, Vivo, Realme, iQOO, OnePlus) bulunuyor.
AnTuTu Benchmark’ın daha çok fiyat/performans klasmanında olan orta seviye akıllı telefon listesinde de önemli değişiklikler bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi 10X Pro, 402.092 puan ile ilk sıraya yerleşti. Mayıs ayının orta sınıf lideri Oppo Reno 3 ise bir basamak gerileyerek ikinci sıraya oturdu. Pro sürümünden daha uygun fiyatlı Redmi 10X ise 398.440 puan alarak kendine üçüncü sırada yer buldu. Bu listede de ilk 3 cihazı MediaTek Dimensity serisi telefonlar oluştururken, Huawei ve Honor markalı tam 6 model dikkat çekiyor.