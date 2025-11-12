Güneş kaynaklı bu nadir doğa olayı, Türkiye’de gökyüzünü ve iletişim sistemlerini etkileyebilir. Peki, bu Güneş patlaması günlük yaşamı ne kadar etkileyecek? Kutup ışıklarını Türkiye’den görebilecek miyiz? Bilim insanları, önümüzdeki 48 saatte olası etkiler konusunda uyarıyor.

Güneş yüzeyindeki şiddetli patlama Türkiye’yi de etkileyebilir!

Güneş AR4274 adlı aktif bölgesinde meydana gelen M7.4 sınıfı patlama, Dünya’ya doğru büyük bir plazma bulutu (koronal kütle atımı – CME) fırlattı. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’ne (NOAA) bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi, bu plazma bulutunun bugün itibarıyla Dünya’nın manyetik alanına ulaşabileceğini belirtti. Bu tarz patlamalar, özellikle iletişim ve navigasyon sistemlerinde geçici aksamalara neden olabiliyor.

Bilim insanları, bu fırtınanın önümüzdeki iki gün boyunca radyo frekansları, uydu iletişimi, GPS sistemleri ve internet altyapısında kısa süreli kesintilere yol açabileceğini aktarıyor. Ayrıca, yüksek voltajlı elektrik hatlarında dengesizlikler yaşanabileceği ve uçuş rotalarında küçük değişikliklerin olabileceği vurgulanıyor. NOAA, bu jeomanyetik fırtınayı G3 kategorisinde değerlendiriyor.

Dış katmanından fırlayan yoğun plazma ve manyetik alan dalgaları, Dünya’nın elektrik altyapısını etkileyebilir. Uzmanlar, bu Güneş kaynaklı etkinin hatlarda geçici dengesizlikler yaratabileceğini, bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri veya voltaj dalgalanmaları yaşanabileceğini belirtiyor.

Özellikle yüksek voltajlı iletim hatları ve kritik enerji noktalarında bu etkiler daha belirgin olabilir. Ancak bu durumun uzun süreli bir elektrik arızasına veya ciddi hasara yol açması beklenmiyor, önlemlerle sistemler geçici aksamalardan korunabiliyor.

