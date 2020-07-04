Galaxy M41, 6.800 mAh kapasiteli bataryasıyla geliyor!

Bir süredir ortalıkta gözükmeyen Galaxy M41 ile ilgili bazı sızıntılar ortaya çıktı. Paylaşılan raporlara göre Galaxy M41, devasa bir batarya ile gelecek. Cihazın 6.800 mAh değerinde bataryası bulunacak. Galaxy M31’in 6.000 mAh kapasiteli bataryasından bu yana bu kadar büyük bataryaya sahip Samsung cihaz görülmemişti.

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Galaxy M41 hakkındaki sızıntının kaynağı nedir?

M41, selefindeki pil kapasitesinin neredeyse iki katı, diğer orta segment telefonlardan ise çok daha büyük pil kapasitesine sahip olacak. Bu sızıntıların kaynağı ise Mysmartprice’ın raporları olarak gösteriliyor. Rapora göre model numarası EB-BM415ABY olan Lityum-İyon pil, 3C sertifikasında ortaya çıktı. Listeye göre bu pil, 4.43V destekli ve 6.800 mAh kapasiteli olacak. Bu, cihazın 15W değerinde hızlı şarj desteği bulundurabileceğini gösteriyor.

Pilin nominal kapasitesi 6.800 mAh olsa da bu değer 7.000 mAh’e kadar çıkabilir. Yani kullanıcılara gösterilecek değerin 7.000 mAh olması olası gözüküyor. Geçtiğimiz sene Haziran ayında piyasaya çıkan Galaxy M40‘ın 3.500 mAh değerinde pili bulunuyordu. Bu cihazın ise iki kat daha büyük bir pil ile gelmesi oldukça şaşırtıcı gözüküyor. Bu pilin Galaxy M41’e ait olması ise pilin model numarasından kaynaklanıyor. Uzun süredir ortalıkta gözükmeyen Galaxy M41, Mart ayında renderlarıyla gözükmüştü. Şimdi ortaya çıkan batarya sızıntılarıyla birlikte cihazın yakın zamanda gelebileceğini düşünebiliriz.