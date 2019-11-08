Huawei Y9s, üç kamera ve çentiksiz tasarımla geleceği doğrulandı!

Huawei, yeni orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonu Y9s‘u çentiksiz ekran tasarımı ve cihazın arka tarafında yer alan üçlü kamera kurulumuyla birlikte resmi olarak duyurusunu gerçekleştirdi.

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Çinli Telekom Devi, fiyat/performans bakımından orta düzeyde konumlandırdığı yeni akıllı telefonu Huawei Y9s’i duyurdu. Aslında Honor markası altında bildiğimiz Honor 9x’inden temel alan bir tasarım anlayışı sergilediğini söyleyebiliriz.

Tek fark, duyurulan cihazda çok daha güçlü işlemci mimarisine yer verilmesi. Kirin 810 yerine Kirin 710F yonga setini kullanan telefon, 6.59 inç, 1080P çözünürlüğünde bir panel kullanılıyor. Bu panel, %91 ekran gövde oranı sunmakla beraber detayları çok daha temiz görüntüleyebileceğiniz, 391ppi piksel yoğunluğu barındırıyor.

Gövdesinin altında, Kirin 710F’e 6GB RAM desteği eşlik ediyor. Telefon, Android Pie tabanlı EMUI 9.1 ile kutudan çıkıyor ve 128GB dahili depolama desteği sunuluyor. Bu hafiza, SD Card girişiyle birlikte 512GB’a kadar çıkabiliyor.

Fotoğrafçılık için ise, Y9s 16MP ön kamera “POP-UP” mekanizmasına gömülmüş. Böylece ekranda herhangi bir yer kaplamıyor. Arka tarafta, 48MP ana kamera, 8MP ulta geniş ve 2MP geniş olarak konumlandırılıyor.

Parmak izi sensörü, cihazın sağ tarafında yer alan güç tuşu üzerinde belirlenmiş. Ses tuşları ise hemen üzerinde yer alıyor. Gece Yarısı Siyah ve Parlak Kristal olmak üzere iki renk seçeneği ve USB-C çıkış portu sunan 4.000mAh güç kapasitesi bulunuyor.

Y9s fiyat itibariyle, 239 dolarla Irak’ta satışa çıkıyor. Satış tarihi ve diğer ülkelerdeki pazara çıkışı henüz bilinmiyor.