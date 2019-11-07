Haber
ABD’de Huawei ile çalışma başvuruları onaylanmıyor
ABD hükumeti tarafından “bazı şirketlere Huawei ile çalışması için lisans vereceğiz” açıklamasının ardından 200‘ü aşkın ABD’li şirket lisans başvurusunda bulunmuştu. Ancak başvuruda bulunan hiçbir şirkete henüz lisans verilmedi.
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ABD hükumeti tarafından açıklanan, güvenlik sorunu oluşturmayacak şirketlere lisans vereceğiz açıklamasının ardından 200 şirket lisans için başvuruda bulundu. Huawei ile çalışmadıkları zaman ciddi bir gelir kaybı yaşayacaklarını ileten firmalar, uzun zamandır başvurularının onaylanmasını bekliyor.
Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Çin ile birinci faz ticaret anlaşmasının yakın zaman içerisinde imzalanmasını ve bakanlığın başvuruları onaylamaya veya reddetmeye başlamasını bekliyor. ” dedi. Sözlerine birçok firmanın yakın zamanda onaylanacağını ekleyen Ross, reddedilen firmalarında olacağını sözlerine ekledi.
Ayrıca bu başvuru yapan şirketler arasında Google‘ın olmadığını belirtelim. Çünkü güvenlik sorunları meydana çıkan Huawei ile Google’ın bundan sonra çalışmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei EMUI 10, P30 ve Mate 20’ye bu ay geliyor!
Huawei EMUI 10 güncellemesi, Huawei‘nin yenilenen güncelleme takvimine göre bu ay P30 ve Mate 20 akıllı telefonlarına sunulacak.
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Huawei EMUI 10 güncelleme takvimi
Çinli teknoloji devi Huawei, en güncel arayüzü EMUI 10‘un güncelleme takviminin son halini bugün paylaştı. Listeye göre; güncelleme ilk olarak ayın ortasında Huawei P30 ve P30 Pro modellerine verilecek. Ayın ikinci yarısında ise; Mate 20 serisi, Mate 20 X, Mate 20 RS Porsche Design, Honor 20 ailesi ve Magic 2 telefonları güncellemeye kavuşacaklar.
Listede ayrıca Huawei P20, P20 Pro ve Mate RS Porsche Design gibi cihazların da ayın ikinci yarısında EMUI beta programına alınacakları belirtiliyor. Bu telefonların dışında başka Huawei ve Honor modellerinin de güncelleme alacakları tahmin ediliyor. Son olarak bu tarihlerin Çin’de satılan Huawei telefonları için geçerli olduğunu ve global güncellemenin daha geç verileceğini söylemek gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei 37 milyon adet Mate 20 ve P30 sattı!
Huawei Çin‘de düzenlenen 5G konferansında şu ana kadar Mate 20 ailesinden 17 milyon, P30 serisinden ise 20 milyon akıllı telefon sattığını duyurdu.
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Huawei satış rakamları
Amerika ve Çin arasında yaşanan ekonomi savaşı ve getirilen ticari sınırlamalarından en çok etkilenen markalardan olan Çinli teknoloji devi, Çin’de düzenlenen 5G konferansında önemli açıklamalar yaptı. Şimdiye kadar Mate 20 ailesinden 17 milyon, P30 serisinden ise 20 milyon akıllı telefon satıldığı açıklandı.
Şirket, eylül ayında yapılan Mate 30 tanıtımında ise 16 milyon Mate 20 ve 17 milyon P30 modeli satıldığını belirtmişti. Buradan şirketin geçen ay sattığı 4 milyon telefonun 3 milyonunun P30 serisine ait olduğu ortaya çıkıyor. Bunda getirilen ticari sınırlamalar yüzünden Google hizmetleri olmadan Android işletim sistemiyle piyasaya çıkan Mate 30‘un beklenen satışı yakalayamadığı anlaşılabilir. Kullanıcıların P30 modellerine yöneldikleri görülüyor.
Sosyal Medya
Facebook, yenilenen şirket logosunu duyurdu!
Bir dönem sosyal medya denilince akla ilk gelen platform olan Facebook, son yıllarda önlenemeyen bir kan kaybı yaşıyor. Önümüzdeki yıl büyük bir entegrasyon süreci başlatacak olan çatı şirketin logosu da bu dönüşümden etkilenerek yenilendi!
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Yenilenen Facebook logosu, 4 büyük sosyal ağı birleştirecek mi?
Kullanıcıların pek çoğunun sadece bir uygulama olarak bildiği Facebook’un çatı şirketi de aynı isimle anılıyor. İşte bu sürpriz değişim; bünyesinde Instagram, Whatsapp ve Messenger platformlarını barındıran Facebook Inc. şirketini kapsıyor. Çatı şirket ile platformu birbirinden ayıran yenilik, Facebook markasını daha basit ve modern bir görünüme kavuşturuyor. Ayrıca 4 sosyal ağın birbiriyle entegrasyonu açısından da bu dönüşüm önemli bir rol üstleniyor.
Facebook Inc. bünyesindeki uygulamalar, gelen son güncelleme ile kısa süreli bir açılış sayfasına kavuştu. Önümüzdeki haftalarda gelecek olan yeni bir güncellemeyle ise açılış sayfasına yeni logonun yer aldığı “Facebook’tan” ibaresi eklenecek. Popüler sosyal paylaşım ağının internet sitesinde ve uygulamasında yer alan ikonik mavi logo bu değişimden etkilenmeyecek.
Şirketin yeni logosu temel olarak anlaşılırlık ve yalınlık prensibine dayanıyor. Tamamen büyük harflerden oluşan logo, gökkuşağı efekti adı verilen tasarım felsefesi sayesinde renkten renge bürünüyor. Öte yandan bu değişime ilişkin ilk tepki ise ilginç bir şekilde Twitter CEO’su Jack Dorsey’den geldi. Dorsey, Twitter hesabından attığı tweette “Twitter from TWITTER” ifadesine yer vererek yeni logoyu bir anlamda ti’ye almış oldu.