ABD’de Huawei ile çalışma başvuruları onaylanmıyor

ABD hükumeti tarafından “bazı şirketlere Huawei ile çalışması için lisans vereceğiz” açıklamasının ardından 200‘ü aşkın ABD’li şirket lisans başvurusunda bulunmuştu. Ancak başvuruda bulunan hiçbir şirkete henüz lisans verilmedi.

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ABD hükumeti tarafından açıklanan, güvenlik sorunu oluşturmayacak şirketlere lisans vereceğiz açıklamasının ardından 200 şirket lisans için başvuruda bulundu. Huawei ile çalışmadıkları zaman ciddi bir gelir kaybı yaşayacaklarını ileten firmalar, uzun zamandır başvurularının onaylanmasını bekliyor.

Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Çin ile birinci faz ticaret anlaşmasının yakın zaman içerisinde imzalanmasını ve bakanlığın başvuruları onaylamaya veya reddetmeye başlamasını bekliyor. ” dedi. Sözlerine birçok firmanın yakın zamanda onaylanacağını ekleyen Ross, reddedilen firmalarında olacağını sözlerine ekledi.

Ayrıca bu başvuru yapan şirketler arasında Google‘ın olmadığını belirtelim. Çünkü güvenlik sorunları meydana çıkan Huawei ile Google’ın bundan sonra çalışmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.