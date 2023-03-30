Huawei’nin yeni üst düzey akıllı saati olan ve özellikleriyle Apple Watch Ultra’ya gözdağı veren Huawei Watch Ultimate, birçok kişi tarafından kıskanılan lüks görünümü ve stiliyle beraber sürekli kendini aşmak isteyen kaşifler için yapılmış bir akıllı saat olarak karşımıza çıkmıştı. Çok ses getiren modelin, Türkiye fiyatı ortaya çıktı. Cebinizin alev almasına hazır olun!

Akıllı Telefon Parasına Akıllı Saat!

Huawei’nin internet sitesinde ön siparişe sunulan Huawei Watch Ultimate, Keşif Siyahı ve Okyanus Mavisi olmak üzere iki farklı renkle bizleri karşılıyor. Keşif Siyahı renk seçeneğine sahip olan model için 15.999 liralık bir fiyat etiketi bulunuyor. Okyanus Mavisi renkli daha klasik görünümlü olan model ise 18.999 liralık bir fiyata sahip.

Fiyatlar yüksek görünse de, kampanya döneminde cihazlara birçok hediyenin eşlik ettiğini de söylemek mümkün. Bunlar arasında, 700 TL’ye varan sepet indirimi, 1699 TL’lik FreeBuds 5i kablosuz kulaklık hediyesi, 12 Ay Uzatılmış Garanti hediyesi ve cihazın görünümü daha da iyileştiren metal kayışta 200 TL’lik indirim bulunuyor.

Okyanus Mavisi renkli modelin fiyatının neden bu kadar yüksek olduğu biraz kafaları karıştırmış durumda. Hemen farkını açıklayalım. Keşif Siyahı renki model geleneksel kayışa sahipken, Okyanus Mavisi renkli model titanyum malzemeden üretilmiş kayışa sahip.

Terleme sonucu aşınma ve darbe sonucu çizilmelere karşı çok daha dayanıklı olan titanyum kayışın kullanımıyla beraber Okyanus Mavisi renkli modelin fiyatı da artmış durumda. Ayrıca geleneksel kayış da bu modelde kutu içeriğinde yer alıyor.

Özellikleriyle akıllı saat pazarında yeni bir sayfa açan ve üst düzey akıllı saat segmentine güçlü bir giriş yapan cihazı bizler de çok beğendik. Her ne kadar fiyatlar yüksek olsa da, cihazın sunduğu özellikler ve eşsiz malzeme seçimi göz önünde bulundurulduğunda fiyatların beklenen düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei Watch Ultimate’ın Türkiye fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!