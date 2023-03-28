Huawei’nin yeni akıllı saati olan Huawei Watch Ultimate, birçok kişi tarafından kıskanılan lüks görünümü ve stiliyle beraber sürekli kendini aşmak isteyen kaşifler için yapılmış bir akıllı saat olarak karşımıza çıkmıştı. Bugün ise bu saati Türkiye’de almak isteyenler için müjdeli haber geldi. Türkiye’de tüketiciler, çok yakında HUAWEI WATCH Ultimate’ı Huawei Online Mağaza’dan satın alabilecekler.

HUAWEI WATCH Ultimate, bu başyapıtı oluşturmak için kullanılan bir dizi özellik, üst düzey tasarım ve malzemelerle pazardaki akıllı saatler için yeni bir çıta belirliyor. Birinci sınıf Zirkonyum bazlı sıvı metal kasa, Nano-Tech seramik çerçeve ve safir saat kadranı gibi dayanıklı malzemelerle tasarlanan saat ister karada ister dağın tepesinde veya denizin dibinde olsun, kullanıcıları her türlü açık hava macerasına veya önemli sosyal etkinliklere hazırlamak için lüks estetik ve akıllı özellikler sunuyor.

Üst düzey lüks saatlerde ve hassas cihazlarda bulunan yenilikçi yeni bir malzeme olan zirkonyum bazlı sıvı metal, HUAWEI WATCH Ultimate ile ilk kez akıllı saatlere giriyor. Eşsiz özellikleri, kayalık arazilerde, sıcak çöllerde, lüks akşam yemeklerinde ve günlük kullanımda yanınızda taşıyabileceğiniz kadar dayanıklı olduğu için ekstrem aktiviteler için uygun hale getiriyor.

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WATCH Ultimate, genellikle sadece geleneksel üst düzey saatlerde bulunan benzersiz üç düğmeli kurulumla ilk kez donatıldı. Saatin işlevselliğinin kapsayıcılığını, işçiliğin karmaşıklığını ve gelişmiş etkileşimli deneyimi temsil ediyor. Huawei’nin yenilikçi teknolojisini de sergilemek için tasarlanan bu saat, açık hava sporları ve su geçirmezlik performansında çığır açması açısından piyasadaki diğer akıllı saatlerin üzerinde. İster ayakları yere basan bir düşünür ister risk almayı seven bir maceraperest olun, farklı kişilikleri, hobileri ve istekleri ifade etmek için tasarlanmış Okyanus Mavisi ve Keşif Siyahı olmak üzere iki farklı modele sahip.