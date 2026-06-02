Dünyanın önde gelen ev hizmetleri robot üreticisi ECOVACS ROBOTICS, sektörde bir ilk olan Vortex Wash teknolojisiyle cam temizliğinde yeni dönem başlatıyor. ECOVACS WINBOT W3 OMNI, silme pedlerini otomatik olarak temizleyerek kullanıcılarına tamamen zahmetsiz bir deneyim sunuyor.

Konforlu ve teknolojik bir yaşam sürmek için akıllı robotik çözümler sağlayan ECOVACS ROBOTICS, cam temizliğini, sektörde bir ilk olan Vortex Wash teknolojisiyle hem güvenli hem de konforlu bir hale getiriyor. ECOVACS’ın ileri mühendislik ve yapay zekâ destekli çözümleri ile üretilen WINBOT W3 OMNI, cam temizliği sürecini tamamen otomatik hale getirerek; kullanıcıların bez temizleme ve bakım süreçleriyle uğraşmasına gerek kalmadan her zaman temiz ve kullanıma hazır bir deneyim su nuyor.

Vortex Wash Teknolojisi ile Temassız ve Güvenli Temizlik Deneyimi

WINBOT W3 OMNI’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan Vortex Wash Teknolojisi, sektörde ilk kez silme pedlerinin otomatik olarak yıkanmasını ve bakımının yapılmasını mümkün kılıyor. Çok fonksiyonlu istasyon sistemi sayesinde kirlenen pedler, yalnızca bir dakika içerisinde temizlenerek yeniden kullanıma hazır hale geliyor. Böylece kullanıcılar temizlik sonrasında bez temizleme zahmeti yaşamadan hijyenik bir deneyimin keyfini çıkarıyor. WINBOT W3 OMNI, gelişmiş WIN-SLAM 5.0 Akıllı Yol Planlama Teknolojisi sayesinde cam yüzeylerin formunu analiz ederek en verimli temizlik rotasını oluşturuyor. Saniyede 14 santimetreye kadar ilerleyebilen sistem, camları hızlı ve iz bırakmadan temizleyerek zamandan tasarruf sağlıyor.

WINBOT W3 OMNI, sahip olduğu 10.000 Pascal vakum gücü ile cam yüzeylere güçlü şekilde tutunarak güvenli bir temizlik deneyimi sunuyor. Gelişmiş düşme önleyici koruma mekanizması sayesinde kullanıcılar cam temizliği sırasında güvenle cihazı çalıştırabiliyor. Cihazın Hibrit Güç Mod, hem prize bağlı hem de batarya destekli kullanım imkânı sağlayarak farklı senaryolarda maksimum esneklik sağlıyor. Ayrıca güç ve güvenlik kablosunu tek yapıda birleştiren İkisi Bir Arada Kompozit Kablo Tasarımı, karmaşık kablo görüntüsünü ortadan kaldırarak daha düzenli bir temizlik imkânı veriyor.

ECOVACS WINBOT W3 OMNI’den Her İhtiyaca Uygun 8 Farklı Temizlik Modu