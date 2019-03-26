Huawei Watch GT Active kutusundan çıkıyor

Huawei bugün P30 serisi akıllı telefonlarla birlikte Watch GT Active ve Elegant Edition olmak üzere iki farklı akıllı saat modeli tanıttı. Bu videomuzda, Watch GT Active modelini kutusundan çıkarttık.

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Watch GT Active kutusundan çıkıyor

Watch GT Active özellikleri

Huawei Watch GT Active, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Watch GT modeliyle aynı özellikleri taşırken, tasarım tarafında iyileştirmeler yapıldı. Farklı kayıt stilleri ile karşımıza çıkan Watch GT Active, 14 gün boyunca şarj etmeden çalışabiliyor.

Oldukça uzun kullanım süresi ile dikkat çeken akıllı saat AMOLED bir ekran taşırken, açıklanan yurt dışı satış fiyatı ise 249 Euro.