Huawei P30 ile P30 Pro arasında ne fark var?

Huawei P30 ve P30 Pro’nun arasındaki farkları sıraladığımız videomuz yayında. Sizde iki model arasındaki farkları görmek istiyorsanız videomuzu izleyebilirsiniz.

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Huawei P30 ile P30 Pro arasında ne fark var?

Huawei P30 özellikleri

6.1 inç Full HD+ OLED bir ekrana sahip P30, bu ekranda 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü HiSilicon Kirin 980 yonga setinden alan cihaz, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile birlikte geliyor. Cihazın arka tarafında Leica tarafından geliştirilmiş lensler kullanılırken, ana kamera olarak 40 MP çözünürlüğe sahip bir sensör kullanılmış. Bunun yanında 16 MP geniş açı kamerası yer alırken, 8 MP Telefoto sensör kullanılmış durumda. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü kullanılmış durumda.

Huawei P30 Pro gibi P30’da ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelirken, SuperCharge destekli 3650 mAh batarya kapasitesine de sahip. Suya ve toza dayanıklı IP53 sertifikasına sahip cihaz, Aurora, Kristal ve siyah olarak üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.

Bugün gerçekleşen lansmanın sonunda P30 serisinin fiyatlarını açıklayan Huawei, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip P30 için 799 Euro gibi bir fiyat belirlemiş.

Huawei P30 Pro özellikleri

P30 modeline göre biraz daha büyük bir ekran ile karşımıza çıkan P30 Pro, 6.47 inçlik Full HD+ OLED bir ekran kullanıyor. Huawei tarafından üretilen HiSilicon Kirin 980 yonga setini kullanan cihaz, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki adet RAM varyasyonuna sahip. 6 GB RAM için sadece 128 GB depolama kapasitesi sunan P30 Pro, 8 GB RAM için 128, 256 ve 512 GB depolama seçeneklerini bizlere sunuyor.

Arka tarafında 4’lü bir sensör kurulumu yer alırken, ana kamera 40 MP çözünürlüğe f/1.6 diyafram açıklığına sahip. Geniş açılı fotoğraflar çekmemizi sağlayan 16 MP çözünürlüğündeki sensör ise f/2.2 diyafram açıklığı ile ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. Telefoto görevi gören 8 MP çözünürlüğe sahip kamera ise f/3.4 diyafram açıklığına sahip. Ayrıca ToF sensörü’de burada yer alırken, 50x zoom yeteneği ile de ön plana çıkıyor.

Son olarak 4200 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz, P30‘da olduğu gibi 40W SuperCharge desteğine sahip. Cihazın fiyatlarına bakacak olursak, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip varyasyon 999 Euro, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model 1099 Euro, 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip varyasyon ise 1249 Euro gibi bir fiyat etiketine sahip.