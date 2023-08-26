Teknoloji devleri Huawei ve Ericsson, 3G, 4G ve 5G hücresel teknolojileri kapsayan çeşitli standartlar için uzun vadeli bir küresel patent çapraz lisanslama anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, her iki şirketin de mobil ağ altyapısı ve tüketici cihazları satışlarını kapsayarak, patentli ve standartlaştırılmış teknolojilere küresel erişim sağlamalarını amaçlıyor. İşte anlaşmanın detayları!

İçindekiler Huawei ve Ericsson Arasında Önemli Patent Çapraz Lisanslama Anlaşması İmzalandı

Huawei ve Ericsson Arasında Önemli Patent Çapraz Lisanslama Anlaşması İmzalandı

Huawei’nin Fikri Mülkiyet Departmanı Başkanı Alan Fan, “Ericsson ile uzun vadeli bir küresel çapraz lisanslama anlaşması yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki şirket de mobil iletişim için standart temel patentlerin (SEP’ler) önemli katkı sağlayıcılarıdır. Bu anlaşma, güçlü bir patent ortamı oluşturarak, birbirimizin fikri mülkiyet değerini anladığımızı ve saygı gösterdiğimizi gösteriyor. Bu anlaşma, fikri mülkiyete gereken saygının korunmasına yönelik kararlılığımızı yansıtmaktadır.” ifadelerini kullanarak anlaşmanın önemini vurguladı.

Huawei, son 20 yıl boyunca hücresel teknolojilerden Wi-Fi ve multimedya kodeklerine kadar birçok ana akım ICT standardına önemli katkılarda bulunmuş durumda. Öyle ki, sadece 2022 yılında, Avrupa Patent Ofisi’ne yapılan 4.505 patent başvurusu ile Huawei, patent başvuru sayısında liderlik koltuğuna oturdu.

Fan, “Teknolojik yenilikleri paylaşma taahhüdümüz, sağlıklı ve sürdürülebilir endüstri gelişimini destekleyecek ve tüketicilere daha güçlü ürün ve hizmetler sunacaktır” ifadeleriyle de bu anlaşmanın teknolojinin gelişimi üzerindeki etkisine vurgu yaptı.

Huawei, sahibi ve uygulayıcısı olduğu Standart Temel Patentler (SEP’ler) ile dengeli bir lisanslama yaklaşımını benimsemeye özen gösteriyor. Bu yeni anlaşma ile iki firma hem kilit teknolojilere erişim sağlayacak hem de bu teknolojileri daha da geliştirebilecekler. Bu anlaşma, hem patent sahiplerinin hem de uygulayıcıların çıkarlarına adil bir şekilde hizmet etme yolunda yapılan yoğun tartışmaların bir sonucu olarak dikkat çekiyor.

Bizler de teknoloji dünyasının gelişimi açısından benzer anlaşmaların yararlı olduğuna inanıyoruz. Huawei ve Ericsson cephesi, özellikle kablosuz iletişim ve mobil ağlar konusunda en çok patente sahip olan firmalar. Bu anlaşma ile kablosuz teknolojilerin geleceği şekillenebilir.

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