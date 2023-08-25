Huawei’nin Play Store rakibi Huawei AppGallery güncellemeler ile yeni özellikler sunmaya devam ediyor. HarmonyOS cihazları için Google Play Store alternatifi artık hizmet widget’ları desteği alıyor ve bu da görünüşe göre uygulamanın kullanıcı deneyimini basitleştiriyor.

Huawei Central tarafından bildirildiği üzere HarmonyOS cihazlarına sahip kullanıcılar artık yeni AppGallery hizmet widget’larını ana ekranlarına ekleyebilecek. İşlem basittir; ana ekranı içe doğru kıstırmanız ve alttaki “Servis widget’ları”na dokunmanız yeterlidir. Daha sonra “AppGallery”i seçmeniz gerekiyor; ekran size AppGallery hizmet widget’ları için çeşitli boyutlar ve özellik seçenekleri sunacak.

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Ayrıca ana ekranda parmağınızı kıstırıp, Servis widget’larına dokunarak ve değiştirmek istediğiniz widget’ı seçerek herhangi bir servis widget’ını kaldırabilir veya düzenleyebilirsiniz. AppGallery hizmet widget’ları, HarmonyOS için en yeni yazılım yapılarıyla birlikte kullanıma sunuluyor. Widget’ların tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.

Huawei, işletim sisteminin en son versiyonu olan HarmonyOS 4.0’ın beta sürümünü bazı telefonlara göndermeye başladı. Şirket şu ana kadar Çin’de 36’dan fazla telefon ve tablet için beta programını açtı ve yazılım şimdiden 5 milyon cihaza yüklendi.

Yeni yazılım ilginç özellikler getiriyor. Birincisi, Apple’ın Dinamik Adası’na benzeyen yeni bir Canlı Pencere var. Desteklenen uygulamaların, gerçek zamanlı uyarıları ve bildirimleri cihazınızın köşesindeki hap şeklindeki bir simgede göstermesine olanak tanır. Pencereyi genişletmek ve uygulamayla etkileşimde bulunmak için simgeye dokunabilirsiniz. HarmonyOS 4.0 ayrıca zengin tema şablonlarına ve stilize edilmiş bir düzen tasarımına sahiptir. Uygulama simgelerinizin renklerini seçebilecek ve favori emojinize göre emoji duvar kağıtları ve ana ekranları ayarlayabileceksiniz.