Huawei destekli Çinli otomobil üreticisi Huawei AITO, ABD’nin en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla‘ya yanıt olarak 4.470 dolara varan yeni bir fiyat indirimi açıkladı. Yeni yılın Şükran Günü olarak bilinen 13 Ocak 2023 tarihinden itibaren, hem geliştirilmiş hem de mevcut müşteriler yeni fiyat ve hizmetlerden yararlanabilecek.

Çin’de geçtiğimiz yıl özellikle Tesla satışlarına rekabet amaçlı üretim yapan Huawei AITO, rekabeti kızıştırmak adına fiyatlarını düşürme kararı aldı. Bugünden itibaren fiyatlandırma listesini güncelleyen şirket, bu sayede daha çok müşteri çekeceğine inanıyor.

Huawei AITO, Tesla ile Fiyatları Eşitledi

Fiyat düşüşünün ayrıntılarına göre, AITO M5 EV arkadan itişli temel versiyon artık 28.800 yuan düşüşle 259.800 yuan’a mal olacak. M5 EV dört tekerlekten çekişli performans versiyonunun fiyatı ise 30,000 yuanlık bir düşüşle 289,800 yuana (4,470 dolar) gerileyecek. Bu fiyat indirimleri M5 EV’nin fiyatını Tesla Model Y ile aynı seviyeye getirdi. Ayrıca, lüks M7 versiyonunun fiyatı da artık uzun pil ömrüne sahip Model Y ile karşılaştırılabilir duruma geldiğini söylemek mümkün.

Tesla’nın aksine, AITO mevcut müşterilere yönelik niyetlerini de açıkladı. Fiyat indiriminden muaf tutulan M5 genişletilmiş menzil varyantının kullanıcıları yine de iki yıllık temel bakım paketini bedavaya alabilecekler. M5 EV ve M7 araçlarına sahip olan tüketicilere ise daha fazla tazminat verilecek.

İlginizi çekebilir: Huawei P60 için Geri Sayım Başladı!

Bunlarla beraber şirketten bir yenilik daha açıklandı. Mevcut cihaz sahiplerine süper ana ekran, akıllı araç arama ve otomatik HUD yükseklik ayarı yakında tüm mevcut AITO modellerine kablosuz güncellemeler yoluyla dahil edilecek. AITO’nun akıllı seyahat -işlevinde de yeni iyileştirmeler yapılacak.

Bununla kalmayan şirket, puan sistemi ile beraber bu fiyat düşüşlerinden etkilenen geçmiş müşterilere hediye puan dağıtılacağını da açıkladı. AITO geçen yıl 75.000’den fazla araç teslim ederek Dünyanın en hızlı büyüyen yeni enerji aracı markası oldu. Bu yeni fiyat indirimi ve mevcut müşterilere yönelik ek avantajlarla AITO, elektrikli araç pazarında güçlü bir rakip olarak konumlanmaya devam etmek istiyor.