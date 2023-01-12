Huawei, üst düzey performansa sahip P serisine yeni modeller eklemeyi hedefliyor. Seriye ait son modeller P50 serisi ile 2021’in sonlarında piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise Huawei P60 isimli yeni serinin bu yılın Mart ayında raflarda yerini alacağı bildirildi.

Söz konusu cihazlar birkaç aydır internette sızdırılan özellikleri ile gündemi meşgul ediyor. Ana model ve Pro versiyon olmak üzere iki cihaza sahip olacak seri, iddialı kameralara, gelişmiş ekran özellikleri ve tatmin edecek büyük pil paketleri ile beraber gelecek.

İçindekiler Huawei P60 Serisi Mart Ayında Piyasayı Sallayacak

Huawei P60 Serisi Mart Ayında Piyasayı Sallayacak

Serinin üst düzey performansa sahip modeli Huawei P60 Pro, 6.6 inç, 120Hz OLED panel ile beraber gelecek. Yüksek frekanslı PWM karartma (1920Hz) teknolojisine sahip ekranın çözünürlüğü eski modele kıyasla daha yüksek olacak.

Ekran ayrıca kamera için çentik tasarımını kullanacak ve söz konusu kamera 32MP çözünürlüğünde olacak. Ekran panelinin BOE tarafından üretildiğini söyleyen iddialar da mevcut. Arka kamera tarafında ise 50MP ana (Sony IMX888 ), 50MP ultra geniş (IMX858), 64MP telefoto (OmniVision OV64B) kameradan oluşan bir kurulum göreceğiz. Serideki iki modelde Huawe’nin XMAGE isimli görüntülene sistemini kullanacak.

Pro Model, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alacak. Üst düzey yonga setine sahip cihazı 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj edebilen 5500mAh değerinde bir batarya besleyecek. Batarya tarafında yeni seri eski modellere göre oldukça daha iyi bir performans gösterecek.

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Öte yandan Eski seride olduğu gibi yeni modeller de BeiDou’nun uydu iletişim teknolojisine sahip olacak ancak özelliği Mate 50 veya iPhone 14 serisinde olduğu gibi her ülkede kullanılabilir olmayacak.