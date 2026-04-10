Türkiye’de e-ticaret sektörü 2020 yılında 226 milyar TL ciroya ulaşırken, 2025 yılı itibarıyla 5 trilyon TL’ye yükseldi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre ekosistemde faaliyet gösteren e-ticaret şirketi ve tüzel kişi sayısı 600 bini aşarken, günlük paket gönderimi 2 milyon adede ulaştı. Her yıl büyümesini sürdüren e-ticaret sektörünün itici gücü ise sosyal medya üzerinden ürün tanıtımı gerçekleştiren influencer’lar oldu. 2010’lu yıllardan itibaren hayatımıza giren influencer’ların ticari faaliyetleri, 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile yasal zemine oturtuldu. E-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı Dijital Vergi Dairesi’ne yapılan başvurular sonucunda uygun bulunan kişiler, “sosyal medya içerik üreticisi” unvanı ile e-ticaret şirketlerinin ürünlerini tanıtarak satıştan pay elde edebiliyor.

Sermaye gerektirmeyen ticaret modeli

Modeli başarıyla uygulayan e-ticaret platformlarından Mağazanolsun’un CEO’su Yasemin Çil, influencer gelirlerinin aylık 20-25 bin TL’den başlayarak, firmaların tanıtım giderine ayırdıkları bütçeye bağlı olarak 350-400 bin TL’ye kadar ulaşabildiğini belirtti. Çil, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar 5 bini aşkın ev kadını, emekli, engelli ve asgari ücretli bireyi e-ticaret ekosistemine kazandırdık. Burada kazanç; içerik üreticisinin takipçi sayısı ve ürün tanıtım becerisine bağlıdır. 2 yıldır Türkiye’nin dört bir yanında eğitimler vererek daha fazla kişinin influencer modeli ile e-ticarete başlamasını sağlıyoruz. Adeta bir influencer fabrikası gibiyiz.”

İşin bürokrasisiyle uğraşmıyorlar

Online kazanç sağlamak için şirket kurulumu, kargo, depolama, içerik yönetimi ve iade süreçleri gibi yaklaşık 20 farklı kalemde maliyet oluştuğunu belirten Yasemin Çil, bu maliyetlerin toplamda 1 milyon TL’ye kadar ulaşabildiğini ifade etti. Influencer modeli sayesinde ise şirket kurmadan, muhasebe ve operasyonel süreçlerle uğraşmadan kazanç sağlamak mümkün hale geliyor. 2022-2025 yılları arasında 50 bini aşkın kişi sosyal medya içerik üreticisi olarak faaliyet göstermeye başlarken, yıl sonunda bu sayının 100 bine ulaşması bekleniyor.

Engelliler için sosyal medya bir iş modeline dönüştü

Yeni nesil e-ticaret olarak tanımlanan influencer modeli, özellikle emekliler, ev kadınları ve engelliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yıllık geliri 5.4 milyon TL’ye kadar olan içerik üreticileri için yüzde 15 oranındaki vergi avantajı da bu alanı cazip hale getiriyor. Mağazanolsun bünyesinde içerik üreticilerinin yüzde 5’ini engelli bireyler oluştururken, bu model sayesinde daha önce çalışma imkânı bulamayan birçok kişi gelir elde edebiliyor.

Influencer’lar ekonomi için kritik rol oynuyor

Yasemin Çil, sosyal medyanın Türkiye’de oldukça yaygın kullanıldığını belirterek, kullanıcıların günlük ortalama 8 saatin 3-4 saatini sosyal medyada geçirdiğini ifade etti. “Bu yeni model, sosyal medya üzerinden gelir elde etmenin önünü açtı. Türkiye’de üretilen kaliteli ürünlerin dünya pazarında daha fazla yer alması için influencerlar önemli bir rol üstleniyor” dedi.