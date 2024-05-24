Huawei’nin 2024 yılının ilk çeyreğinde gösterdiği muazzam büyüme gündeme bomba gibi düştü. Şirket, yılın ilk çeyreğinde mobil bilgi işlemde yüzde 70’lik bir büyüme yaşarken, katlanabilir akıllı telefon kategorisinde bu oran çok daha etkileyici bir şekilde yıllık bazda yüzde 257’ye ulaştı. Bu veriler, Çinli teknoloji devinin katlanabilir akıllı telefon pazarındaki üstünlüğünü kanıtlıyor ve sektördeki diğer büyük oyuncuların performanslarına da ışık tutuyor.

Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarında Büyük Değişimler

Huawei’nin katlanabilir akıllı telefon başarısı, TecnInsights raporlarına göre, Pura 70 serisinin sağladığı ivme ile mümkün oldu. Bu segmentte genellikle lider olarak bilinen Samsung, büyüme oranında yüzde 25’lik bir düşüş yaşarken, OPPO yüzde 70’lik bir düşüşle en sert kaybı yaşadı. Huawei’nin yüzde 257’lik büyümesi etkileyici olsa da, Motorola aynı dönemde yüzde 1.260 gibi devasa bir büyüme oranına ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

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Huawei‘nin eski alt markası Honor, yüzde 480’lik bir büyüme oranıyla ikinci sırada yer aldı. Vivo ise yüzde 331’lik büyüme ile üçüncü sırada yer aldı. Bu büyüme rakamları, katlanabilir akıllı telefon pazarındaki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Huawei’nin başarısının arkasında Mate X5 modeli gibi popüler cihazların yanı sıra, yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen yeni katlanabilir modellerin de büyük bir rol oynadığı görülüyor.

Huawei’nin Başarısının Ardındaki Strateji

Huawei’nin dikkat çekici bir başka başarısı, bu büyümeyi büyük ölçüde tek bir pazarda elde etmiş olması. Şirket, Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen HarmonyOS Next adlı yeni işletim sistemi ile bu başarısını daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Bu yeni işletim sisteminin, Huawei’nin Google’ın Android platformuna olan bağımlılığını azaltma çabalarının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Huawei’nin yeniden yükselişi, Apple gibi diğer büyük oyuncular üzerinde de baskı oluşturuyor. Cupertino merkezli teknoloji devi, Çin’deki iPhone 15 serisi için büyük indirimler yaparak fiyatları 318 dolara kadar düşürdü. Bu durum, Apple’ın Çin pazarında karşılaştığı zorlukların ve genel talep düşüşünün bir yansıması olarak görülüyor. Apple, iPhone 16’yı piyasaya sürerken Huawei’nin amiral gemilerine karşı üstünlük sağlayacak özellikler sunmak zorunda kalacak.

Huawei’nin katlanabilir akıllı telefon pazarındaki başarısı, Apple’ın bu alanda daha temkinli davranmasına neden olabilir. Huawei’nin pazar payını hızla artırması, Apple’ın katlanabilir iPhone’u piyasaya sürme planlarını ertelemesine yol açabilir. Bu olaylar zinciri, Apple’ın bu yeni segmentte de rekabetçi kalabilmesi için daha yenilikçi ve etkileyici teknolojiler geliştirmesi gerektiğini gösteriyor.

Huawei’nin 2024 yılının ilk çeyreğinde katlanabilir akıllı telefon pazarındaki yüzde 257’lik büyümesi, şirketin teknolojik yenilikçilikte ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Diğer büyük oyuncuların performansları ve pazar dinamikleri, Huawei’nin bu başarısını daha da anlamlı kılıyor. Şirketin HarmonyOS Next ile daha da güçlenmesi ve yeni katlanabilir modellerin piyasaya sürülmesi, Huawei’nin mobil cihaz pazarında kalıcı bir liderlik elde etme hedefine işaret ediyor. Apple ve diğer rakiplerin bu duruma nasıl tepki vereceği ise büyük bir merak konusu.