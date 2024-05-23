Samsung Galaxy Ring fiyatı ortaya çıktı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde “Galaxy Ring” adını verdiği akıllı yüzük modelini tanıtmıştı. Ancak, bu yeni teknolojik cihazın fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri hakkında detaylar o zaman açıklanmamıştı. Şimdiyse yeni sızıntılarla beraber cihaz hakkında daha çok detay ortaya çıktı. Samsung akıllı yüzük çılgın özelliklerle geliyor!

Samsung Galaxy Ring Fiyatı Sızdırıldı: Abonelik Sistemi ile Satılabilir!

Samsung’un merakla beklenen Galaxy Ring modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Yogesh Brar, bu akıllı yüzüğün fiyat aralığını açıkladı. Brar’a göre, Samsung Galaxy Ring fiyatı 300 ila 350 dolar arasında olacak. Bu fiyat farklılığı, yüzüğün boyutları ve tasarım seçeneklerine bağlı olarak değişecek.

Ayrıca, Brar’ın açıklamalarına göre Galaxy Ring, sadece satın alınmakla kalmayıp, ücretli abonelik sistemine de sahip olacak. Bu abonelik sistemi, yüzüğün tüm özelliklerinin kullanılabilmesi için gerekli olacak. Ancak, bu özelliklerin neler olacağı henüz netlik kazanmış değil. Abonelik ücretinin ABD’de 10 dolar civarında olması bekleniyor. Eğer bu abonelik sistemi alınmazsa, yüzüğün hangi işlevlerini kullanabileceği belirsizliğini koruyor.

Abonelik sızıntısı biraz talihsiz oldu diyebiliriz. Samsung, Galaxy AI özelliklerini de yakında abonelik sistemi ile sunabileceğinin sinyallerini vermişti. Galaxy AI yapay zeka özellikleri sunucu destekli olduğu ve bu maliyetli bir sistem olduğu için Galaxy AI ücretli olacak haberleri normal karşılanmıştı. Ancak Samsung akıllı yüzük için ücretli abonelik sistemi sunarsa bu biraz ters tepebilir. Sızdırılan Samsung Galaxy Ring fiyatı yaklaşık bir akıllı telefon fiyatına yakın olduğu için abonelik kullanıcılar tarafından hoş karşılanmayabilir.

Önceki sızıntılara göre, Samsung ilk etapta 400 bin adet Galaxy Ring üretecek. Bu yüzükler, siyah, altın ve gümüş renk seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Samsung, resmi çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmamış olsa da, Temmuz veya Ağustos ayında düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring’in tanıtılacağı ve bu etkinlik sonrasında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Samsung Galaxy Ring fiyatı da bu tanıtımda açıklanacak.

Samsung akıllı yüzük hamlesi, giyilebilir teknolojilerde yeni bir dönemin habercisi olabilir. Akıllı saatlerden sonra, yüzük gibi daha küçük ve kullanışlı cihazlar, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak. Ancak bu teknolojilerin benimsenmesi ve yaygınlaşması, cihazların sunduğu özellikler ve kullanım kolaylığı kadar, fiyatlandırma ve abonelik sistemlerinin kullanıcı dostu olmasına da bağlı.

Galaxy Ring’in sahip olacağı özellikler henüz tam olarak açıklanmasa da, sağlık izleme, bildirim alma ve çeşitli akıllı ev kontrolleri gibi fonksiyonlara sahip olacağı tahmin ediliyor. Samsung’un bu alandaki başarısı, diğer teknoloji devlerini de benzer ürünler geliştirmeye teşvik edebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni akıllı yüzüğü nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!