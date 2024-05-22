Huawei, yeni amiral gemisi akıllı telefonları olan Huawei Pura 70 serisini Türkiye’de piyasaya sürdü. P Serisinin yerini alan bu yeni seri, güçlü özellikleri ve çarpıcı tasarımı ile dikkat çekiyor. Türkiye pazarında şu an için Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modelleri bulunuyor. İşte Huawei Pura 70 Türkiye fiyatları.

Huawei Pura 70 Serisi Türkiye’de: İşte Huawei Pura 70 Türkiye Fiyatları

Huawei’nin yeni Pura 70 serisi, özellikle arka kamera modülüyle öne çıkıyor. Üçgen formdaki büyük kamera modülleri, güçlü kamera donanımları ile donatılmış durumda. Serinin tüm modelleri, ABD’nin Huawei’ye uyguladığı ambargo nedeniyle Google Play Store desteğine sahip değil, ancak bu, Huawei’nin sunduğu özelliklerin cazibesini azaltmıyor. Daha önce de söylediğimiz gibi seride üç farklı model kullanıcılara sunuluyor. Her modelin özelliklerine ve fiyatlarına tek tek bakalım.

Huawei Pura 70

Serinin başlangıç modeli olan Huawei Pura 70 ise hiç de hafife alınmayacak özelliklerle donatılmış. Mate 60 serisinde gördüğümüz Kirin 9000 işlemcisi, güçlü kamera kurulumu gibi özellikler cihazı öne çıkarıyor. Huawei Pura 70 Türkiye fiyatı ise 39.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Ekran: 6.7 inç FHD+ OLED ekran

6.7 inç FHD+ OLED ekran İşlemci: Huawei Kirin 9000

Huawei Kirin 9000 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera, 8 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera, 8 MP telefoto kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 4.500 mAh, 66W hızlı şarj

4.500 mAh, 66W hızlı şarj İşletim Sistemi: HarmonyOS

HarmonyOS Fiyat: 39.999 TL

Huawei Pura 70 Pro

Huawei Pura 70 Pro, 6.8 inç QHD+ OLED ekran ve Kirin 9000E işlemcisi ile öne çıkıyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesine sahip olan cihaz, arka kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açı kamera ve 12 MP telefoto kamerayı barındırıyor. 5.000 mAh bataryası, 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği ile uzun süreli kullanım sunuyor. Huawei Pura 70 Pro Türkiye fiyatı ise 49.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Ekran: 6.8 inç QHD+ OLED ekran

6.8 inç QHD+ OLED ekran İşlemci: Huawei Kirin 9000E

Huawei Kirin 9000E RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açı kamera, 12 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açı kamera, 12 MP telefoto kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj

5.000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj İşletim Sistemi: HarmonyOS

HarmonyOS Fiyat: 49.999 TL

Huawei Pura 70 Ultra

Serinin en üst modeli olan Huawei Pura 70 Ultra, teknik özellikleri ile adeta göz kamaştırıyor. Cihaz, gücünü yeni tanıtılan Kirin 9010 işlemciden alıyor. Bu işlemci, iki büyük çekirdek, altı orta seviye çekirdek ve dört küçük çekirdekten oluşuyor. Ayrıca Maleoon 910 GPU ile donatılmış bu işlemci, performans anlamında Snapdragon 8 Gen 1 ile benzer bir performans sunuyor.

Pura 70 Ultra, 6.8 inç boyutunda 1-120 Hz LTPO OLED ekrana sahip. Bu ekran, yüksek yenileme hızı ve üstün renk doğruluğu ile dikkat çekiyor. Cihazın arkasında XMAGE temelli üç farklı kamera yer alıyor. Bu kameralar, Huawei’nin şimdiye kadar ürettiği en iyi kamera sistemine sahip. 50 MP geniş açı ana kamera, değişken diyafram açıklığı ve hareketli sensörü ile üstün fotoğraf kalitesi sunuyor. Ayrıca, 50 MP makro yetenekli periskop telefoto kamera ve 40 MP ultra geniş açı kamera da etkileyici fotoğraf ve video çekimleri sağlıyor. Huawei Pura 70 Ultra Türkiye fiyatı ise 69.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Ekran: 6.8 inç 1-120 Hz LTPO OLED ekran

6.8 inç 1-120 Hz LTPO OLED ekran İşlemci: Huawei Kirin 9010

Huawei Kirin 9010 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kamera: 50 MP geniş açı ana kamera, 50 MP makro yetenekli periskop telefoto kamera, 40 MP ultra geniş açı kamera

50 MP geniş açı ana kamera, 50 MP makro yetenekli periskop telefoto kamera, 40 MP ultra geniş açı kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.200 mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz şarj

5.200 mAh, 100W kablolu, 80W kablosuz şarj İşletim Sistemi: HarmonyOS

HarmonyOS Fiyat: 69.999 TL

Cihazı satın alanları özel hediyeler de bekliyor. APURA70ULTRAPR kupon kodu ile Pura 70 Ultra için 3.000 TL indirim, APURA70PR kupon kodu ile Pura 70 ve Pura 70 Pro için 2.000 TL indirim sağlanıyor. Ön siparişe açılan yeni Huawei Pura 70 Serisi cihazların tamamında ön siparişe özel olarak 6.499 TL değerindeki FreeBuds 3 Pro hediye ediliyor.

Eğer siz de Huawei cephesinin en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını kullanmak istiyorsanız bu fiyatları kaçırmayın.

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